Trung Thu năm nay ngắm siêu trăng ở đâu đẹp nhất Việt Nam?

Đỉnh Fansipan (Lào Cai). Từ “nóc nhà Đông Dương”, du khách có thể ngắm trăng sáng rực trên biển mây bồng bềnh, một trải nghiệm khó quên trong đêm rằm. Ảnh: Pinterest.
Phố cổ Hội An (Quảng Nam cũ). Ánh trăng hòa cùng hàng trăm chiếc đèn lồng khiến cả khu phố trở thành bức tranh lung linh cổ tích. Ảnh: Pinterest.
Cầu Rồng (Đà Nẵng). Ngắm trăng từ sông Hàn trong khi cầu phun lửa, phun nước là cách đón Trung thu đầy sắc màu và hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Biển Nha Trang (Khánh Hòa). Bãi cát trắng cùng ánh trăng vàng rực phản chiếu trên sóng biển tạo nên không gian lãng mạn khó tả. Ảnh: Pinterest.
Đà Lạt (Lâm Đồng). Trăng rằm soi qua rừng thông và mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng khiến thành phố sương mù trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Ảnh: Pinterest.
Phú Quốc (Kiên Giang). Trăng mọc từ đường chân trời biển Tây, ánh sáng lan tỏa khắp bờ cát dài là cảnh tượng hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Đồi cát Mũi Né (Bình Thuận cũ). Ánh trăng dát bạc lên những đồi cát rộng mênh mông, tạo nên khung cảnh huyền ảo như ở một hành tinh khác. Ảnh: Pinterest.
Hồ Gươm (Hà Nội). Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng vàng, kết hợp với Tháp Rùa cổ kính và cầu Thê Húc đỏ rực tạo nên khung cảnh huyền ảo. Ảnh: Pinterest.
Tác giả: T.B (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn