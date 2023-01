Trọng tài rút thẻ trắng gây tò mò ở cúp Bồ Đào Nha

Khoảnh khắc thẻ trắng xuất hiện trên sân cỏ Bồ Đào Nha.

Những phút cuối hiệp một, trọng tài chính bất ngờ hướng ra ngoài đường biên và rút ra tấm thẻ trắng.

Đây là sáng kiến mới được áp dụng ở giải Bồ Đào Nha. Khác với thẻ vàng và thẻ đỏ là án phạt cho cầu thủ, thẻ trắng lại tượng trưng cho sự tán dương những hành động thể hiện tinh thần fair-play trên sân cỏ.

Trước đó, một thành viên trên ghế dự bị đã gặp sự cố. Đội ngũ y tế của hai CLB đã nhanh chóng xuất hiện để giúp đỡ người này. Khoảnh khắc tấm thẻ trắng được rút ra, những tràng pháo tay cũng vang lên không dứt trên khán đài sân Ánh sáng.

Đây là ý tưởng để tôn vinh các giá trị đạo đức trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Đây là một trong những thay đổi mới nhất của môn thể thao vua trong những năm trở lại đây.

Trước đó, người hâm mộ cũng được chứng kiến quãng thời gian bù giờ dài chưa từng thấy ở nhiều trận đấu tại World Cup 2022. Theo Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, các "vị vua áo đen" đã tính toán và cộng thêm thời gian cho hiệp đấu sau các tình huống bóng chết hoặc sự cố trên sân.

Thẻ trắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tấm thẻ tôn vinh hành động fair-play trong bóng đá lần đầu được sử dụng ở trận đấu giữa đội nữ Benfica và Sporting ở tứ kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha hôm 21/1.

Tác giả: Tuấn Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn