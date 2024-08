Trinh sát kể lại cuộc "đấu trí thần tốc" tìm ra kẻ sát hại tài xế xe ôm

Hiện trường không manh mối

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945), Người Đưa Tin có dịp gặp Thiếu tá Trần Duy Khánh - một trong những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tuyên Quang.

Hồi tháng 6/2024, Thiếu tá Trần Duy Khánh là một trong 3 chiến sĩ thuộc công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhiều năm "chinh chiến" tại Đội trọng án của PC02, Thiếu tá Khánh đã cùng tham gia triệt phá rất nhiều chuyên án lớn. Tại Đội trọng án, ngoài áp lực về chuyên môn, nghiệp vụ, các chiến sĩ còn phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Bởi, mỗi vụ án xảy ra đều nhận sự quan tâm rất lớn của thủ trưởng các đơn vị và người dân.

Là áp lực, nhưng đồng thời chính những sức ép đó cũng là "ngọn lửa thử vàng" góp phần "rèn đúc" nên những trinh sát phá án tài tình của của lực lượng công an nhân dân.

Nhớ lại vụ án cam go từng tham gia triệt phá, Thiếu tá Khánh cho biết đó là vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào chiều muộn ngày 30/5/2020, tại khu vực xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương. Vụ án gây xôn xao miền quê vốn yên bình đã tạo sức ép rất lớn cho các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh.

Từ nhỏ, qua các bộ phim truyền hình, Thiếu tá Trần Duy Khánh đã có ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát hình sự. Sau khi đỗ vào Học viện Cảnh sát, anh quyết tâm chuyển sang Khoa Cảnh sát hình sự.

Vụ án được phát giác khi một người dân đi cắt cỏ đã vô tình nhìn thấy một thi thể tại bãi trồng cỏ voi bên bờ đê sông Lô. Một số người dân nhận ra đó là một tài xế xe ôm, sinh sống ở bên kia sông. Hàng ngày, anh vẫn chở khách qua lại.

Nạn nhân bị sát hại với nhiều vết thương ở cổ. Chiếc xe máy hàng ngày cùng nạn nhân mưu sinh khắp chốn và các giấy tờ, tài sản cá nhân đều biến mất.

PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là anh N.Q.H. (SN 1981, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

"Đây là vụ án giết người cướp tài sản, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ án vào chiều muộn, trên đoạn đê vắng người qua lại nên không có nhân chứng, hung thủ cũng không để lại dấu vết nào tại hiện trường. Đây là những bất lợi lớn đối với vụ án", Thiếu tá Khánh kể lại.

Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ án, nên ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo hầu hết cán bộ, chiến sĩ thuộc PC02 cùng Công an huyện Sơn Dương chia thành nhiều tổ công tác để áp dụng nhiều biện pháp điều tra.

Một mặt, tất cả các đối tượng cộm cán trong diện tình nghi trên địa bàn đã được xác minh, nhưng đều có chứng cứ ngoại phạm. Mặt khác, các trinh sát "lão luyện" bắt đầu tập trung vào manh mối là chiếc xe bị cướp.

"Khi có đầu mối về chiếc xe máy thì vật chứng này đã bị mua đi bán lại tới 3 lần. Lần đầu, nghi phạm bán sang Tp.Việt Trì (Phú Thọ). Lúc này, chiếc xe vẫn còn vết máu nên người mua thắc mắc thì tên sát nhân rất rảo hoạt nói dối là máu lợn.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục được bán sang huyện Lâm Thao rồi qua thị xã Phú Thọ. Với tinh thần khẩn trương truy xét, các trinh sát đã tìm được chiếc xe máy", Thiếu tá Khánh kể.

"Cất lưới"

Từ mô tả của những người mua xe, cùng với quá trình rà soát, khoanh vùng, cơ quan công an đã xác định được đặc điểm nhận dạng của đối tượng là Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

"Nghi phạm được xác định thuộc diện nghiện hút lâu năm, từng có tiền án tiền sự. Qua quá trình truy bắt, đối tượng này có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Hắn liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn rộng lớn nên ban chuyên án phải huy động nhiều lực lượng cùng tham gia truy bắt", cán bộ chuyên án cho hay.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp truy bắt. Quá trình phá án còn có sự phối hợp rất chặt chẽ của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Đối tượng bị các trinh sát thuộc PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ sau gần 40 giờ kể từ khi gây án.

Đến ngày 1/6, ban chuyên án xác định, đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội và có dấu hiệu tiếp tục di chuyển. Sau khi tính toán các phương án, lực lượng công an đã "giăng lưới" và tóm gọn đối tượng tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình.

Thiếu tá Khánh cho biết, khi bị bắt giữ chính bản thân Giảng còn bất ngờ vì tại sao mình bị phát hiện và bắt giữ nhanh như vậy.

Tại cơ quan công an, Giảng khai nhận, bản thân nghiện ma túy từ lâu, chưa có vợ con. Trước đó, Giảng từng thuê anh H. chở xe ôm một vài lần nên đã có số điện thoại của nạn nhân.

Giảng từng nợ tiền xe ôm của anh H. nên tối ngày 29/5, khi anh H. chở Giảng có nhắc đến chuyện đòi nợ, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong khi đang thiếu tiền mua ma tuý, Giảng liền nảy ý định giết anh H. để cướp tài sản.

Hắn đã đem theo một chiếc kéo, khi đến đoạn đường đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, thì trời nhá nhem tối. Khi thấy không còn người qua lại, Giảng giả vờ bảo anh H. dừng xe để chờ người đến đưa đồ.

Trong lúc anh H. không chú ý, Giảng dùng kéo sát hại nạn nhân rồi kéo vào bụi cỏ. Đối tượng lục lọi tìm tài sản rồi lấy chiếc xe máy bán được 2 triệu đồng, chiếc điện thoại bán được 200.000 đồng.

Đối tượng cũng khai rằng, trong quá trình chạy trốn đã di chuyển từ Tp.Việt Trì về Hà Nội bằng đường thủy qua việc đi nhờ tàu chở cát. Tới Hà Nội, hắn tiếp tục liên hệ với những "con nghiện" quen biết để giúp tẩu thoát nhưng bất thành.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian qua đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn; quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, công nghệ cao… Công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương xã hội được giữ vững ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ án về trật tự xã hội đạt 96,34%, riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,72%. Trên địa bàn tỉnh không để hình thành, xảy ra các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn