Triệt xóa tụ điểm cờ bạc trá hình thi đấu Poker do người nước ngoài điều hành

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports ở khách sạn Wyndham Soleil Danang (số 194 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có hoạt động đánh bạc trá hình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nhiều tổ công tác với hàng chục CBCS là điều tra viên, trinh sát viên tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm, đồng loạt vào cuộc. Với quyết tâm cao, các tổ công tác đã bám sát địa bàn, kiên trì nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, từng bước bóc tách phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

3 đối tượng bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có 2 đối tượng đến từ Trung Quốc.

Đến ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports tại tầng 2, khách sạn Wyndham Soleil Danang. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện có 86 người tham gia chơi Poker, bao gồm nhiều người nước ngoài. Khai thác nhanh cho thấy, nhiều người đang tham gia 4 giải đấu “tập huấn” Poker với hình thức mua vé tham gia, phân chia thứ hạng và được trao thưởng theo kết quả “thi đấu”. Tổng số tiền mà người chơi đã nộp để tham gia các giải đấu chỉ riêng trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

Hàng chục người tham gia "thi đấu" Poker tại thời điểm Cơ quan Công an kiểm tra.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt, sau đó trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân, qua đó thu lợi bất chính. Hoạt động được điều hành chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, trong đó có Chang Heng Kit và Lei Wai Nga, với sự tham gia, giúp sức của một số người Việt.

Một số tang vật có liên quan bị Cơ quan Công an thu giữ.

Cơ quan Công an đã tạm giữ các tang vật, tài liệu liên quan gồm 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị giải đấu, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 chiếc ĐTDĐ các loại và nhiều tài liệu liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn