Triệt phá đường dây mua bán Xyanua, khởi tố 43 bị can

Các đối tượng bị bắt trong quá trình triệt phá các đường dây mua bán chất độc Xyanua (Ảnh: CACC)

Mở rộng điều tra vụ án “Tàng trữ, Mua bán trái phép chất độc’ xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại H.B.C (số 45 đường DN9, KDC An Sương, Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM), cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất độc”; thu giữ thêm 1kg chất độc Xyanua mua bán trái phép từ Cty H.B.C.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025, Cơ quan CSĐT công an TP cũng phát hiện, khởi tố 4 bị can gồm: Trần Văn Nghĩa (SN 1979, ngụ Dĩ An, Bình Dương), Tạ Trần Huấn (SN 1982, ngụ Châu Thành, Tiền Giang), Bùi Hồng Quang (SN 1987, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và Dương Đức Dũng (SN 1973, ngụ Tân An, Long An) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất độc Xyanua; thu giữ 20kg Xyanua và nhiều tang vật khác.

Đến nay, công an TP HCM khởi tố 7 vụ án, 43 bị can để điều tra về các tội “Tàng trữ; Mua bán trái phép chất độc”; thu giữ 9,7 tấn Xyanua, 315kg axit Sulfuric, 105kg axit Clohidric, cùng nhiều tang vật; trong đó truy xét các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh/thành trên cả nước, thu hồi được hơn 455kg Xyanua đã mua bán trái phép.

Tác giả: Bùi Yên

Nguồn tin: baophapluat.vn