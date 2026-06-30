Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Tác giả: Lê Minh - Lực Lương

Nguồn tin: tuoitre.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng ,đường dây đánh bạc ,triệt phá ,rửa tiền

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP