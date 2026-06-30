Tác giả: Lê Minh - Lực Lương
Nguồn tin: tuoitre.vn
Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Tác giả: Lê Minh - Lực Lương
Nguồn tin: tuoitre.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng
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