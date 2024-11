Trẻ mới 4 tuổi biến chứng đái tháo đường nặng, nguy cơ tử vong cao

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi P.V.H.A (4 tuổi, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) có biểu hiện nôn, sốt nhẹ, mệt mỏi, kèm theo sụt cân nhanh (3,5kg/tháng). Trẻ vào viện với tình trạng mệt mỏi, mất nước, rối loạn điện giải và toan hoá máu nặng, đường huyết tăng rất cao.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp nhiễm toan ceton đái tháo đường mức độ nặng, tiên lượng tử vong. Ngay lập tức trẻ được điều trị tích cực bằng bù nước, điện giải, kiểm soát đường huyết bằng Insulin, tư vấn gia đình và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng có kiểm soát chặt chẽ.

Sau một tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện rất tốt, đường huyết đã ổn định và ra viện, hẹn tái khám theo lịch.

Theo bác sĩ Đậu Ngọc Hưng – Khoa Nội nhi Tổng hợp, nhiễm toan ceton do đái tháo đường xuất hiện khi cơ thể người bệnh không sản xuất đủ insulin, gây ra những rối loạn nặng trong chuyển hoá protid, lipid và carbohydrate. Trẻ em khi bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường có thể có các biến chứng nguy hiểm như: sốc giảm thể tích do mất nước, hôn mê, phù não, thậm chí tử vong, cần phải được điều trị tích cực, kịp thời bằng bù dịch, Insulin và điều chỉnh các rối loạn điện giải cùng các yếu tố nguy cơ kèm theo.

Trẻ hoá đái tháo đường đang là vấn đề đáng lo ngại cho gia đình và xã hội. Việc điều trị đối với trẻ em thường khó khăn do mức độ nhận thức và hợp tác của trẻ. Bác sĩ khuyến cáo nếu các phụ huynh thấy trẻ có triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tác giả: Minh Trang

Nguồn tin: baophapluat.vn