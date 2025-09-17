Uống nhầm thuốc cai nghiện, cụ bà nguy kịch vì ngộ độc methadone

Ngày 16/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho hay vừa tiếp nhận một cụ bà 80 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định do ngộ độc methadone.

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ thực hiện cấp cứu, đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở.

Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại, nhưng sau đó cụ bà tiếp tục chuyển nặng, cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn liệt, khiến bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Theo các bác sĩ, đây là tình huống vô cùng nghiêm trọng. Để cứu sống bệnh nhân cần tìm ra nguyên nhân gây liệt cơ hô hấp.

Cụ bà nhập viện nguy kịch vì ngộ độc methadone (Ảnh: BVCC).

Tuy nhiên, sau khi thực hiện các xét nghiệm kết quả cho thấy âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine; hình ảnh MRI não, cổ, ngực không phát hiện tổn thương, loại trừ nguyên nhân chèn ép thần kinh và tủy sống; khả năng mắc các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp cũng bị loại trừ. Mặc dù đã rà soát mọi khả năng, ê kíp vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Lúc này, người nhà chia sẻ trước khi bị ngất, cụ bà có uống một chai nước ngọt để trong nhà. Mẫu nước còn lại ngay lập tức được gửi đến Viện Pháp y quốc gia.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chai nước ấy chứa methadone, một loại thuốc đặc trị dành cho người đang trong chương trình điều trị cai nghiện ma túy. Gia đình xác nhận đây là thuốc người cháu của cụ bà đang sử dụng.

Các bác sĩ cho hay methadone là thuốc được dùng phổ biến trong cai nghiện, với liều lượng an toàn khi sử dụng đúng chỉ định cho người trẻ, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, đối với cơ thể suy yếu, đặc biệt là người cao tuổi, chỉ một lượng nhỏ methadone cũng có thể trở thành liều độc, gây suy hô hấp nghiêm trọng và liệt hoàn toàn cơ hô hấp.

Methadone không nằm trong danh mục xét nghiệm sàng lọc độc chất thường quy, nên đã không thể được phát hiện trong các xét nghiệm ban đầu, khiến quá trình chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.

Việc xác định chính xác nguyên nhân ngộ độc trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp các bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh phác đồ điều trị. Sau nhiều ngày theo dõi sát sao, chăm sóc tích cực và hỗ trợ hô hấp, cụ bà cuối cùng đã vượt qua cơn nguy kịch.

BS.Phạm Thị Trà Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay chỉ một khoảnh khắc sơ suất cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống.

Vì vậy, tuyệt đối không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hay bất kỳ vật dụng chứa thực phẩm nào để đựng thuốc hoặc hóa chất độc hại.

"Các loại thuốc đặc trị, nhất là thuốc có khả năng gây nghiện cao như methadone, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa và đặt ở nơi xa tầm tay trẻ em cũng như người cao tuổi.

Đồng thời, các thành viên trong gia đình cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc, đặc biệt với những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc tham gia chương trình cai nghiện.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn