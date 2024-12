Tranh cãi 'lối đi ưu tiên' sẽ thu 100.000 đồng/khách tại sân bay Đà Nẵng

Hành khách xếp hàng vào lối soi chiếu an ninh tại ga quốc nội sân bay Đà Nẵng - Ảnh: Công Trung

Dịch vụ mới này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ hành khách và các bên liên quan.

Vì sao lại thu tiền lối ưu tiên qua điểm soi chiếu an ninh?

Nguồn tin Tuổi Trẻ Online tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (đơn vị quản lý, khai thác 22 sân bay Việt Nam) xác nhận sân bay Đà Nẵng sẽ cung cấp dịch vụ hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Vị này lưu ý rằng đây chỉ là thí điểm tại nhà ga quốc nội ở Đà Nẵng để đánh giá kỹ lưỡng và chưa áp dụng cho các sân bay khác ở thời điểm này.

Vì sao lại thay đổi so với trước đây và có thêm dịch vụ thu tiền ở lối ưu tiên tại sân bay?

Trong văn bản thông báo đến các hãng bay của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hiện nay các lối đi ưu tiên tại lối soi chiếu an ninh nhà ga T1 đã được nâng cấp nên cảng sẽ tiến hành thu tiền 100.000 đồng/khách (chưa bao gồm VAT).

Bởi trong nhiều năm nay, cảng vẫn phục vụ đối tượng khách ưu tiên của hãng nhưng không thu tiền.

Ông Phan Kiều Hưng, giám đốc sân bay Đà Nẵng, nêu rằng dịch vụ này sẽ áp dụng cho khách hàng CIP (dịch vụ đón tiễn thương gia), hành khách hạng thương gia.

Cụ thể, cảng sẽ thu tiền dịch vụ ưu tiên khách đi hạng vé của Vietnam Airlines gồm hạng vé Business, Premium Economy.

Vietjet là hạng Skyboss. Bamboo Airways hạng vé Business, tương tự Vietravel Airlines là hạng vé Premium Economy. Pacific Airlines là hạng vé Business, Premium Economy.

Với khách sử dụng thẻ hội viên thân thiết của hãng bay được vào lối ưu tiên tại điểm soi chiếu. Vietnam Airlines là thẻ Million Miler, Platinum.

Trước đây doanh nghiệp dịch vụ mặt đất triển khai dịch vụ ưu tiên ở sân bay nhưng sau đó tạm ngưng - Ảnh: Viags

Vietjet Air gói hội viên Skyjoy, Skyboss Plus. Bamboo Airways là thẻ First, còn Vietravel Airlines là thẻ Vietravel Airlines Plus.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lối đi ưu tiên là dịch vụ phi hàng không, không ảnh hưởng đến quy trình kiểm soát an ninh hay chất lượng dịch vụ vận chuyển.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng việc thu tiền dịch vụ này là không cần thiết, khi lối đi ưu tiên trước đây phục vụ cho một số đối tượng như người già, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai, hạng thương gia, khách công vụ, phi hành đoàn...

Một góc nhìn khác đến từ các hãng hàng không, khách hạng thương gia mua vé với giá cao gấp đôi so với giá vé phổ thông.

Các chi phí dịch vụ cảng, tiện ích liên quan đến khách ở hạng vé cao cấp này, hãng đóng đầy đủ cho sân bay. Do đó, việc thu tiền dịch vụ theo cách riêng lẻ như hiện nay đang làm khó cho các hãng bay.

Tuy nhiên phía đơn vị đang tiến hành thu tiền dịch vụ này lại xem như một cách để tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và công bằng hơn cho các nhóm hành khách khác.

Việc áp dụng thu phí cũng đã tạo ra những ý kiến trái chiều từ hành khách. Một số người cho rằng đây là một khoản chi đáng giá nếu giúp họ tiết kiệm thời gian và cải thiện trải nghiệm bay.

Ngược lại, nhiều hành khách lo ngại việc này sẽ mở đầu cho xu hướng thương mại hóa quá mức ở sân bay.

Cơ bản trong vé máy bay, hành khách đã chi trả đủ phí soi chiếu sân bay, dịch vụ cảng. Phí này đã được hãng bay thu hộ trong vé máy bay.

Trước đây, các doanh nghiệp mặt đất triển khai dịch vụ đón tiễn ưu tiên ở sân bay (fast track service) nhưng đã phải tạm ngưng do gặp khó khăn về cơ chế thu phí.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ