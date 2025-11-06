TP Hồ Chí Minh: Vỡ đê bao dưới chân cầu Ba Thôn 2 khi đỉnh triều cường vượt lịch sử

Hiện trường đê bao vị vỡ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, đoạn đê bao tại khu vực nói trên bị vỡ rộng khoảng vài mét, nước sông nhanh chóng tràn vào bên trong với tốc độ mạnh, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Mực nước dâng cao từ 0,5 đến hơn 1 mét, nhiều tài sản, vật dụng trong nhà bị ngập, hư hỏng.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng gồm dân phòng, dân quân, công an địa phương và người dân được huy động khẩn cấp để đóng cừ tràm, xếp bao cát gia cố đoạn đê bị vỡ. Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và trời tối.

Dọc tuyến đường Tô Ngọc Vân, hàng chục hộ dân sinh sống gần bờ bao hối hả di chuyển đồ đạc lên cao, tìm nơi an toàn. “Nước lên nhanh quá, vừa vỡ đê là tràn vào như thác. Nhà tôi kê đồ cao quen rồi, nhưng lần này mạnh và cao hơn hẳn những đợt trước. Giờ chỉ mong lực lượng chức năng gia cố kịp”, ông Trần Văn Tám cư ngụ tại địa phương chia sẻ.

Đến 20 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương hàn khẩu đê bao, đồng thời vận hành máy bơm công suất lớn để hút nước ra khỏi khu dân cư. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo, khuyến nghị người dân không di chuyển qua khu vực ngập sâu và đoạn đê đang được gia cố nhằm bảo đảm an toàn.

Sự cố vỡ đê bao diễn ra trong bối cảnh triều cường tại TP Hồ Chí Minh vượt mức báo động III, đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua; đồng thời kết hợp với mưa lớn cục bộ khiến nhiều tuyến đường nội thành chìm sâu trong nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thiệt hại về tài sản.

