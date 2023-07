Toyota Camry trúng biển "ngũ quý 2" Hà Nội, chủ xe bán ngay hơn 3 tỷ

Sau loạt xe Hyundai Santa Fe may mắn bấm được biển ngũ quý thì tới nay vậy may lại liên tiếp vào tay xe Camry. Mới đây nhất, một chủ xe Toyota Camry 2.5Q tại Hà Nội đã may mắn bấm được biển ngũ quý 2 30K-222.22 và ngay sau đó đã bán lại với giá hơn 3 tỷ đồng, gấp đôi giá trị xe (Camry 2.5Q có giá 1,4 tỷ đồng).

Toyota Camry 2023 trúng biển "ngũ quý 2" tại Hà Nội, ngay lập tức chủ nhân đã sang tay ngay với giá hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, từng có chiếc Toyota Camry 2022 (phiên bản 2.5HV) biển số 30H – 688.88 mang ý nghĩa biển “Lộc Phát” được chào bán hơn 3 tỷ đồng. Và chiếc Camry biển số 30H – 888.88 với mức giá hơn 4 tỷ đồng.

Biển ngũ quý 2, 3, 6, 8, 9 được nhiều dân chơi biển số săn đón. Ngoài mang nhiều ý nghĩa về mặt phong thuỷ, thì việc sở hữu một biển ngũ quý còn giúp nâng tầm cũng như khẳng định vị thế của chủ xe tại Việt Nam.

Biển ngũ quý 2, 3, 6, 8, 9 được nhiều dân chơi biển số săn đón.

Chính vì thế, những mẫu xe bấm biển ngũ quý đẹp thường được chào giá rất cao, gấp nhiều lần giá trị của xe. Đây chính là món hời lớn đối với chủ xe có “bàn tay vàng”.

Nhìn chung, đối với các “đại gia” thích sưu tầm xe biển số đẹp, thì chiếc xe sedan Toyota Camry biển số 30K-222.22 này là một gợi ý hấp dẫn.

Những mẫu xe bấm biển ngũ quý đẹp thường được chào giá rất cao, gấp nhiều lần giá trị của xe.

Toyota Camry là dòng xe được ưa chuộng tại Việt Nam nên việc tìm kiếm chủ nhân mới sẵn sàng trả nhiều tỷ đồng để sở hữu cùng với chiếc biển số đẹp là điều rất đơn giản.

Phiên bản và giá xe Toyota Camry 2023 niêm yết chính hãng tại Việt Nam gồm; Toyota Camry 2.0G giá 1,105 tỷ đồng, Toyota Camry 2.0Q là 1,220, Toyota Camry 2.5Q giá 1,405 và Toyota Camry 2.5HEV Hybrid bán ra là 1,495 tỷ đồng.

Toyota Camry 2023 niêm yết chính hãng tại Việt Nam từ 1,105 tỷ đồng.

Ở hai phiên bản 2.0G và 2.0Q, Toyota Camry sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, mã M20A-FKS, thuộc dòng máy Dynamic Force mới cho công suất 176 mã lực mạnh mẽ hơn. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT mới.

Ở phiên bản 2.5Q, Toyota Camry sử dụng động cơ 4cyl 2.5L hút khí tự nhiên, mã A25A-FKS, dòng máy Dynamic Force mới, cho công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (8AT).

Chiếc Toyota Camry 2022 (phiên bản 2.5HV) biển số 30H – 688.88 mang ý nghĩa biển “Lộc Phát” từng được chủ nhân chào bán hơn 3 tỷ đồng.

Ở phiên bản 2.5HEV cao cấp, Toyota Camry thế hệ mới sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.5L hút khí tự nhiên (Atkinson), dòng Dynamic Force, sử dụng hệ truyền động Hybrid THS II (Toyota Hybrid System II) mới cho công suất tối đa 178 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221Nm tại dải vòng tua máy từ 3.600 - 5.200 vòng/phút.

Hoạt động với động cơ điện có công suất 120 mã lực và 202Nm, kết hợp với bộ pin Nickel metal Hydride (Ni-MH) lắp dưới hàng ghế sau, thay vì phía sau xe. Động cơ này sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT, có chế độ chạy điện (EV Drive).

Tác giả: Thảo Mai

Nguồn tin: kienthuc.net.vn