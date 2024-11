Tổng Giám đốc ở TPHCM "ôm" gần 171 tỷ đồng bỏ trốn

Trước đó, ngày 17-7, Công an TPHCM nhận được đơn của ông Ochi Yutaka (sinh năm 1971, mang quốc tịch Nhật Bản), đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Hiraiwa Việt Nam tố cáo Bảo đã đưa thông tin gian dối để nhận tiền thi công các công trình của công ty do ông Ochi Yutaka làm đại diện. Sau đó, Bảo chiếm đoạt gần 171 tỷ đồng.

Công an xác định Bảo là người làm đại diện theo pháp luật và nắm 51% cổ phần của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Nippon Epc. Đây là đối tác thường xuyên của Công ty Hiraiwa. Công ty Hiraiwa đã ký kết hợp đồng thầu phụ với Công ty Nippon Epc thực hiện 4 dự án nhà máy tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Thừa Thiên Huế và Hà Nội. Tổng giá trị hợp đồng 4 dự án nhà máy trên là hơn 230 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ Công ty Hiraiwa, Bảo với tư cách đại diện Công ty Nippon Epc ký hợp đồng thầu phụ với Công ty TNHH MTV VEC do bà Nguyễn Thị Kim Ngân (vợ của Bảo) làm đại diện pháp luật. Thực tế, bà Ngân không tham gia công ty này mà tất cả do Bảo điều hành, quản lý.

Từ Công ty TNHH MTV VEC, Bảo tiếp tục ký hợp đồng với thầu phụ và các đội nhóm công nhân để xây dựng các công trình đã ký với Công ty Hiraiwa.

Công an TPHCM đang truy tìm đối tượng Đoàn Quốc Bảo

Từ tháng 5-2024, Bảo không thi công các dự án theo tiến độ, tắt máy điện thoại, không liên lạc với Công ty Hiraiwa cũng như các thầu phụ đã thực hiện hợp đồng cho Bảo; không trả tiền cho các thầu phụ và có dấu hiệu bỏ trốn.

Điều này dẫn đến các nhà thầu phụ và đội nhóm công nhân gây mất an ninh trật tự, đòi tháo dỡ, đập phá các công trình đang xây dựng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Long An đang thụ lý giải quyết các vụ việc có liên quan.

Người dân nếu ai phát hiện Đoàn Quốc Bảo ở đâu, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) hoặc qua số điện thoại 0938173637, gặp điều tra viên Trần Ngô Việt Cường.

Tác giả: CHÍ THẠCH

Nguồn tin: sggp.org.vn