Ban Nội chính Trung ương trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Văn Giang, Chánh Văn phòng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính; bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thư ký Phó Trưởng ban Thường trực giữ chức Chánh Văn phòng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II; ông Nguyễn Di Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính - Thư ký ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; ông Nguyễn Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I - Thư ký ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; nhấn mạnh các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều được tập thể cán bộ, công chức nơi công tác và tập thể lãnh đạo Ban tín nhiệm rất cao; việc bổ nhiệm là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Phan Đình Trạc, cùng với vinh dự là trách nhiệm lớn hơn trên cương vị mới, đòi hỏi các cán bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tác phong gương mẫu, tâm huyết và tận tụy hơn nữa trong công việc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững tinh thần trách nhiệm, gương mẫu cao hơn nữa; đồng thời xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức cơ quan.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Quang Trường, Chánh Văn phòng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Ban đã tin tưởng, tạo điều kiện giao trọng trách lớn.

Ông Nguyễn Quang Trường cam kết tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban để quyết tâm thực hiện trong thời gian tới; hứa cố gắng, quyết tâm học hỏi, làm việc nhiều hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cán bộ nội chính "trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo".

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV