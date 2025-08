Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực'

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Đ.TRUNG

Sáng 4-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các điển hình tiên tiến Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX.

Góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định của đất nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc, gìn giữ hòa bình, trong xây dựng và phát triển đất nước, phong trào thi đua đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

"Lực lượng Công an nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng, những kết quả, thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư đánh giá.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc gặp mặt hôm nay cho thấy rất nhiều chiến công, thành tích, hành động đẹp của cán bộ Công an nhân dân.

Các báo cáo rất điển hình, tiên tiến, là dịp để Bộ Công an đánh giá lại kết quả phong trào, tự hào với những chiến công, thành tích.

Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi những kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm, hành động, từ đó làm tốt hơn công việc của mình, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua.

"Tôi rất xúc động, các đồng chí chia sẻ hoàn toàn bằng những tấm lòng, bằng hiện thực, bằng công việc hằng ngày đang diễn ra, nhưng là những bài học rất sâu sắc" - Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quà tặng các gương điển hình tiên tiến - Ảnh: Đ.TRUNG

Cần tạo điều kiện, môi trường để cán bộ, chiến sĩ làm việc tốt hơn, vững vàng hơn

Nhắc đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán, Tổng Bí thư cho biết khi còn là lãnh đạo Bộ Công an đã nhận thấy, thời điểm đó, do ảnh hưởng của bệnh dịch, tất cả chỉ số kinh tế đều giảm sút, chỉ mỗi chỉ số chứng khoán là tăng rất cao, hơn 2.000 điểm. Điều này đặt ra nhiều băn khoăn.

Khi các cán bộ báo cáo, vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán - dấu hiệu của tội phạm, ông đã chỉ đạo, công an phải làm rõ.

Muốn làm rõ được phải điều tra, xác minh, phải tìm ra ai thao túng, thao túng ở đâu, thao túng như thế nào? Phải rà soát lại mọi hệ thống, hoạt động kinh tế bình thường của xã hội...

"Câu hỏi này cần được giải quyết, chúng ta không chấp nhận để những hiện tượng như thế này.

Từ đó mới khám phá ra vụ án FLC - điển hình của hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Chúng ta khám phá vụ án để thị trường chứng khoán trở về đúng vị trí thực tế, không ảo".

Tổng Bí thư chỉ rõ chúng ta làm rất kịp thời, rút ra bài học trong chỉ đạo kinh tế vĩ mô, trong quản lý tài chính tiền tệ, thị trường chứng khoán.

"Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực - đấy là sự tận tụy, thông minh, trách nhiệm của công tác công an đối với xã hội, với đất nước, xứng đáng là điển hình tiên tiến", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhắc lại những hình ảnh xúc động của lực lược công an tập trung thực hiện đề án 06, xuống từng xã, thôn, bản thu thập từng dữ liệu người dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau...

Tổng Bí thư cho rằng sự hy sinh của cán bộ công an trên tất cả lĩnh vực là rất lớn, nên chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng phải rất sát thực tế.

Phải chăm lo chế độ chính sách, trang bị những điều kiện làm việc để cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động trước thực tế có nhiều hình ảnh cán bộ công an gần dân, sát dân. Như có cán bộ từ cơ quan bộ tăng cường về công an xã, ban đầu là 2 năm nhưng hết thời gian xin ở lại thêm...

Hay thực tế, có những cán bộ gắn bó cả cuộc đời với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, gia đình, vợ con cũng đều trong tầm ngắm của tội phạm này.

Do đó phải có chính sách bảo vệ cán bộ, bởi tội phạm không từ một thủ đoạn nào, từ mua chuộc, lôi kéo, đến tấn công, tiêu diệt, sử dụng "đạn bọc đường", đạn thật hoặc những thủ đoạn bẩn thỉu như tung tin nói xấu, chia rẽ...

Đồng thời cần tiếp tục quan tâm đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, quan tâm đến hoàn cảnh, đời sống của từng cán bộ, chiến sĩ.

"Cần tạo điều kiện, môi trường để cán bộ, chiến sĩ làm việc tốt hơn, vững vàng hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quà cho gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội. Anh đã hy sinh anh dũng ngày 1-8-2022, trong khi làm nhiệm vụ tại số 231 phố Quan Hoa, Hà Nội - Ảnh: Đ.TRUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an ở xã rất vất vả, xa gia đình, xa vợ con nhưng gần dân, sát dân hơn để cuộc sống người dân được ấm no, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh hơn.

Tổng Bí thư mong muốn những điển hình tiên tiến phải được nhân rộng, lan tỏa trong lực lượng, trong nhân dân, huy động được sự ủng hộ của nhân dân.

"Mong thi đua đi vào công việc hằng ngày của từng người, để mỗi người đều có sáng kiến, hành động đóng góp chung vào thành tích, kết quả chung của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân, của đơn vị, địa phương mình", Tổng Bí thư bày tỏ.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ