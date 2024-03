"Tóm" đối tượng dùng dao, súng truy sát một phụ nữ hàng xóm

Pháp luật

Ngày 11/3, Thượng tá Nguyễn Công An, Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Thiện (SN 1998, quê tại tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Trốn truy nã”.