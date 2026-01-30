Tóc Tiên lên tiếng nóng: "Chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết"

Sau thông báo ly hôn, nhất cử nhất động của Tóc Tiên và Touliver đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Theo đó, trong chiều 29/1, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau hậu chia tay. Sau khi loạt khoảnh khắc chung được chia sẻ rầm rộ, Tóc Tiên có ngay động thái trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".

Tóc Tiên có chia sẻ sau 2 tuần im lặng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cách đây 2 tuần, Tóc Tiên thông báo kết thúc mối quan hệ vợ chồng với Touliver. Nữ ca sĩ vẫn dành cho người cũ những chia sẻ vô cùng xúc động: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh - người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu".

Về phía Touliver, anh cũng chọn cách phản hồi rất điềm tĩnh. Anh chia sẻ về Tóc Tiên bằng những lời lẽ đầy tôn trọng: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

Tóc Tiên và Touliver cùng chung một suy nghĩ, đó là trao cho nhau đối đãi tôn trọng và văn minh dù là ở trong mối quan hệ nào. Ảnh: NVCC

Trên các diễn đàn, nhiều người ngưỡng mộ trước thái độ mà Tóc Tiên và Touliver dành cho nhau. Như mới đây, Touliver chia sẻ hình mới trên Instagram của mình. Tóc Tiên đã để lại bình luận công khai bằng icon trái tim dưới bài đăng của người cũ.

Hay vào đêm Giao thừa năm 2026 - trong một show âm nhạc do Touliver nằm trong ban tổ chức và Tóc Tiên là nghệ sĩ trình diễn - cả hai đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp dù thời điểm này Tóc Tiên đã dọn ra ở riêng. Theo đó, Touliver xuất hiện ở hậu trường để đón Tóc Tiên sau khi cô diễn xong và cả hai cho nhau tương tác nhẹ nhàng, không né tránh. Đáng chú ý, Touliver còn đứng từ xa quay lại phần trình diễn của Tóc Tiên và chia sẻ trên mạng xã hội kèm lời khen ngợi dành cho nữ ca sĩ.

Một chi tiết khác cũng được cư dân mạng quan tâm là việc Tóc Tiên vẫn sử dụng chiếc xe chung của cả hai để di chuyển, đi làm và dự sự kiện sau ly hôn. Đây là chiếc xe từng gắn bó với cặp đôi trong thời gian dài, do Touliver cầm lái và chia sẻ trên trang cá nhân trước đó. Việc không vội vàng "cắt đứt" những thói quen chung cho thấy cả hai lựa chọn cách ứng xử chín chắn, không đặt nặng việc phân định rạch ròi hậu chia tay.

Tóc Tiên thả tim công khai trong bài đăng trên Instagram của Touliver. Ảnh: IGNV

Ngay cả khi cả hai đã dọn ở riêng nhưng thái độ dành cho nhau khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ảnh: Chụp màn hình

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Phụ nữ Mới