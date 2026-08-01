Tỉnh Nghệ An trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện 25 dự án tiêu biểu

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho các nhà đầu tư

Thực hiện 05 nhiệm vụ để Quy hoạch thực sự trở thành nguồn lực phát triển và các cam kết đầu tư sớm được hiện thực hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu

Chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương sự chủ động của tỉnh và sự đồng hành của các Bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng Quy hoạch và chuẩn bị Hội nghị.

Nhấn mạnh cách tiếp cận mới là quy hoạch không chỉ phân bổ không gian, mà phải kiến tạo phát triển; không chỉ xác định “phát triển ở đâu”, mà phải trả lời rõ “phát triển bằng động lực nào, nguồn lực từ đâu và kết quả cuối cùng mang lại điều gì cho người dân”, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng Nghệ An có đầy đủ nền tảng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

“Chính sự kết hợp giữa con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược, dư địa phát triển và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đã tạo nên lợi thế khác biệt của Nghệ An; bất chấp những khó khăn, thách thức của tình hình khu vực và quốc tế, tỉnh Nghệ An có những chuyển biến tích cực, rõ nét, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,65%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 14 năm qua, đứng thứ 2 trong khu vực Bắc Trung Bộ; thu hút đầu tư đạt kết quả nổi trội (vốn FDI đăng ký đạt 2,41 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước). Những con số này thể hiện sự khát vọng, quyết tâm đổi mới và nỗ lực vươn lên của Nghệ An trong tổng thể bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước” - Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Quy hoạch điều chỉnh tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình cho Tỉnh một không gian phát triển toàn diện với mô hình: 1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực.

“Nếu được tổ chức tốt, các không gian này sẽ tạo nên một bản đồ phát triển mới cho Nghệ An: Kết nối từ miền Tây Nghệ An và khu vực Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ chiến lược”, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Thời gian tới, để Quy hoạch thực sự trở thành nguồn lực phát triển và các cam kết đầu tư sớm được hiện thực hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch thành kế hoạch hành động có trọng tâm, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Ngay trong tháng 8/2026, tỉnh cần ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch theo tinh thần “6 rõ”; xác định rõ danh mục nhiệm vụ, công trình, dự án ưu tiên trong từng giai đoạn; phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Thứ hai, tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xác định đúng thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình có tính nền tảng, liên vùng và khả năng lan tỏa cao; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để huy động đầu tư tư nhân và các nguồn lực xã hội.

Thứ ba, phát huy con người và văn hóa xứ Nghệ thành nguồn lực nội sinh trong thực hiện Quy hoạch. Tỉnh cần gắn quy hoạch phát triển các không gian kinh tế với đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đồng thời bảo tồn, khai thác hợp lý giá trị văn hóa để nâng cao sức hấp dẫn, xây dựng thương hiệu địa phương. Mỗi dự án phát triển phải đồng thời góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống và gìn giữ bản sắc xứ Nghệ.

Thứ tư, phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh, bền vững. Tỉnh kiên quyết không đánh đổi môi trường, an ninh trật tự và chất lượng đời sống của nhân dân để lấy tăng trưởng đơn thuần. Các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, môi trường và phòng chống thiên tai phải được tính toán ngay từ khâu quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ năm, Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành dự án, sản phẩm, việc làm, nguồn thu và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Vì vậy, thước đo của xúc tiến đầu tư không phải là tổng vốn đăng ký, mà là vốn thực hiện, tiến độ triển khai, hiệu quả sử dụng đất, công nghệ được tiếp nhận và khả năng liên kết, lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Đối với từng dự án được trao quyết định tại Hội nghị, tỉnh phải thống nhất một đầu mối chịu trách nhiệm; kiểm điểm kết quả hằng tháng, hằng quý. Đồng thời, chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, không để làm cản trở việc triển khai Quy hoạch.

“Từ hôm nay, Nghệ An đã có một không gian phát triển mới, với một tâm thế mới, tư duy mới, tầm nhìn mới và những động lực mới để hiện thực hoá khát vọng phát triển của mình; tin tưởng tỉnh sẽ đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số của cả nước” – Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định. Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế lựa chọn Nghệ An là cứ điểm đầu tư chiến lược; cùng tỉnh kiến tạo những giá trị mới, mang lại lợi ích mới để cùng đất nước vững bước phát triển trong một kỷ nguyên mới.

Nghệ An sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Quy hoạch tỉnh, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cảm ơn sự hiện diện cùng những tình cảm, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại hội nghị hôm nay.

Đặc biệt, tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Những định hướng quan trọng của đồng chí là cơ sở để tỉnh tiếp tục cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai com số; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hội nghị hôm nay không chỉ công bố một bản quy hoạch điều chỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá, trung tâm tăng trưởng tầm quốc gia theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 lần này là kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu, khoa học, nghiêm túc và trách nhiệm; được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, kế thừa quy hoạch tỉnh cũ và những thành tựu phát triển của tỉnh trong các năm qua; cập nhật đầy đủ những yêu cầu mới của thực tiễn, phù hợp với xu thế và mở ra không gian phát triển mới gắn với mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng, việc công bố quy hoạch tỉnh điều chỉnh mới chỉ là bước khởi đầu. Chặng đường phía trước còn rất dài với nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi các định hướng được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án, công trình và bằng những sản phẩm cụ thể; tạo ra việc làm, thu nhập, nguồn thu cho ngân sách và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đây cũng là điều kiện có ý nghĩa quyết định để Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11 đến 12%/năm, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại hội nghị đã trao Quyết định và ký kết thỏa thuận ghi nhớ đầu tư đối với 25 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng. Đây là những dự án hết sức quan trọng và có ý nghĩa, đã được rà soát rất chắc chắn và tính khả thi rất cao và có khả năng thiết thực, cụ thể hóa trong thời gian ngắn.

Để hiện thực hoá các cam kết đầu tư, đăng ký đầu tư cũng như các Biên bản ghi nhớ, ngay sau hội nghị này, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn của quy hoạch tỉnh điều chỉnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện.

Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch có liên quan; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Tập trung chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cần thiết và kết cấu hạ tầng, quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực và các điều kiện phục vụ triển khai các dự án.

Đối với các dự án được trao quyết định và các thỏa thuận ghi nhớ được ký kết tại hội nghị, phải phân công rõ cơ quan đầu mối theo dõi, hỗ trợ, chủ động phối hợp với nhà đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ ngành cùng với các nhà đầu tư, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy, né tránh, không để hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư kéo dài từ tháng này, ngày này sang ngày khác, làm mất đi cơ hội triển khai thực hiện dự án và cơ hội phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định và triển khai dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả". Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các nhà đầu tư chủ động trao đổi để tỉnh cùng tháo gỡ, kịp thời quyết tâm đưa các cam kết hôm nay trở thành những công trình, dự án cụ thể, tạo việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh, rất mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục là những đại sứ quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An…, cùng xây dựng Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh trên tinh thần đổi mới và quyết tâm đồng hành, quyết tâm hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tỉnh cam kết tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và nguồn lực, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định và an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tỉnh luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm đổi mới, tin tưởng rằng với sự quan tâm của Trung ương và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Nghệ An sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Quy hoạch tỉnh, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới…

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

25 dự án tiêu biểu gồm: 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc” tại xã Tân Châu với tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng; diện tích 174.65 ha; 2. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Khu nghỉ dưỡng La Brise” (La B-ríz-zơ) tại phường Tân Mai với tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng; 3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Phân khu I Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ” tại xã Phúc Lộc, thuộc KKT Đông Nam với tổng mức đầu tư 400,5 tỷ đồng; 4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội” tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc với tổng mức đầu tư 3.539 tỷ đồng; 5. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; công nhân, người lao động trong Khu công nghiệp Nam Cấm” tại xã Trung Lộc với tổng mức đầu tư 2.140 tỷ đồng; 6. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội” tại Phường Vinh Phú với tổng mức đầu tư 1.612 tỷ đồng; 7. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo Đường dây 220kV Hưng Đông - Nghi Sơn mạch 2” tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 1.683 tỷ đồng; 8. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị phía Tây Tân Kỳ” tại xã Tân Kỳ với tổng mức đầu tư 926 tỷ đồng; 9. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp” tại xã Văn Hiến với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng; 10. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “Dự án Ký túc xá Xinfeng Technology Việt Nam (Nhà lưu trú công nhân)” tại KCN WHA với tổng mức đầu tư 395 tỷ đồng; 11. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “Dự án Nhà máy sản xuất quạt công nghiệp, thiết bị hút lọc bụi, thiết bị điện công nghiệp” tại KCN Bắc Vinh với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng; 12. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “Dự án Điện mặt trời mái nhà công suất 3.300 kW” tại Nhà máy Cypress KCN WHA 1 với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng; 13. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “Dự án mở rộng Nhà lưu trú công nhân Mega TexTile” tại KCN WHA với tổng mức đầu tư 474 tỷ đồng; 14. Bản ghi nhớ hợp tác Nghiên cứu Đầu tư quần thể đô thi sinh thái, nghỉ dưỡng và công viên Ví, Giặm trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 52.600 tỷ đồng; 15. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5 thuộc Khu Kinh tế Đông Nam” tại xã Đại Huệ với dự kiến tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng, diện tích 800 ha; 16. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Cảng Đông Hồi và khu dịch vụ logistics, hậu cần cảng tại Khu kinh tế Đông Nam” tại phường Tân Mai với dự kiến tổng mức đầu tư 8.010 tỷ đồng; 17. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Khu công nghiệp Ngọc Châu (giai đoạn 1), thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An” tại xã Quỳnh Tam với dự kiến tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng, diện tích 1.000 ha; 18. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đông Hồi 1, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An” tại phường Tân Mai với dự kiến tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng, diện tích 142 ha; 19. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Khu công nghiệp Phúc Lộc, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An” tại xã Phúc Lộc với dự kiến tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 720 ha; 20. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Nhà máy chế biến dứa” tại xã Quỳnh Thắng với dự kiến tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; 21. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Quang 1, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An” tại xã Hải Lộc và xã Trung Lộc với dự kiến tổng mức đầu tư 4.100 tỷ đồng, diện tích 328 ha; 22. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An” tại xã Quỳnh Lưu và xã Hùng Châu với dự kiến tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 481 ha; 23. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nghĩa Đàn, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An” tại xã Nghĩa Thọ với dự kiến tổng mức đầu tư 1.886 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 145 ha; 24. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Trung tâm Logistics Hoàng Mai” tại Phường Hoàng Mai với dự kiến tổng mức đầu tư 915 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 17 ha; 25. Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm Logistics - Khu thương mại cửa khẩu Thanh Thủy” tại xã Kim Bảng với dự kiến tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 13,7 ha.

Tác giả: Thuý – Oanh