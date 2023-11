Tình hình mưa, rét từ đêm 22/11 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin nhận định khí hậu tháng (21/11-20/12) và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/11 đến ngày 1/12, cho cả nước.

10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh được dự báo hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm. (Ảnh: Khổng Chí)

Theo đó, từ ngày 21/11-20/12/2023, có khả năng xuất hiện khoảng 1 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cũng trong thời kỳ dự báo này, không khí lạnh (KKL) tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ; trong đó thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11/2023 hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN), sau đó khả năng cao các đợt KKL có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong 1 tháng tới, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông tập trung trong giai đoạn cuối tháng 11, sau đó mưa có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, Thủ đô vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, đêm rét; nền nhiệt trong ngày có sự chênh lệch cao (xấp xỉ 10 độ C). Nhiệt độ cao nhất các ngày ở khoảng 26-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước

Từ đêm 22/11 đến ngày 23/11

Bắc Bộ và Thanh Hoá và Nghệ An từ đêm 22/11 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên gần sáng 23/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời rét.

Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 23/11 đến ngày 1/12

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hoà, từ đêm 23 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng từ đêm 24-27/11, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời rét.

Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ khoảng từ đêm 24-27/11 có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

