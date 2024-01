Tin lời rao 'ai bị lừa đảo liên hệ em', bị lừa tiếp 100 triệu

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP. Ảnh: Todayonline.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Nguyên Giáp (SN 1993, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đơn trình báo của nạn nhân gửi đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên), đối tượng tiếp cận nạn nhân đã từng bị lừa đảo trực tuyến, giả danh quen biết cán bộ làm việc tại Bộ Công an và hứa hẹn rằng có khả năng giúp nạn nhân lấy lại được số tiền đã mất

Nạn nhân của Giáp cho biết có tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng và đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì tâm lý muốn lấy lại tiền, nạn nhân lại tìm và tham gia vào một số nhóm trên mạng xã hội để tìm cơ hội lấy lại tiền. Lúc này, đối tượng chủ động nhắn tin và cho biết mình cũng từng bị lừa đảo, đồng thời tự giới thiệu có quen biết với một cán bộ làm ở Bộ Công an có thể giúp lấy lại tiền nhưng phải mất một khoản phí nhất định.

Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi số điện thoại của bản thân, giả làm cán bộ công an gọi điện và trao đổi với nạn nhân. Trong quá trình trao đổi, nạn nhân đã tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên 3 lần với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Trao đổi với Znews - Tri thức, anh Nguyễn Đình Khang, admin một nhóm chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa lừa đảo trên mạng xã hội với 75.000 thành viên, cho biết trò lừa “liên hoàn” này là một hình thức lừa đảo phổ biến. Thậm chí, mỗi khi nạn nhân chia sẻ câu chuyện bị lừa trên nhóm để cảnh tỉnh mọi người, lại có những tài khoản chủ động liên hệ hứa hẹn giúp lấy lại tiền. “Rất nhiều nạn nhân chia sẻ câu chuyện bị dính trò lừa đảo này”, anh Khang nói.

Trước thực trạng lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đưa ra khuyến cáo cho người dân, đặc biệt là những người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cần phải thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về vấn đề an toàn không gian mạng; luôn cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội.

Người dân không cung cấp những thông tin cá nhân như CCCD, CMND, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, … để tránh bị đánh cắp thông tin sử dụng cho mục đích phi pháp. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh được chính xác người nhận tiền là ai.

Nếu đã bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào hứa hẹn có thể lấy lại tiền.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: znews.vn