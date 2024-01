Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Chiều 03/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2021 đến năm 2022. Vụ án do bị can Đinh Ngọc Bình (60 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) gây ra.

Trước đó, ngày 8/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Đinh Ngọc Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2021, Đinh Ngọc Bình có giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất diện tích 3.528m2 của bà P.T.P ở phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê). Sau khi làm ăn thua lỗ, Bình nảy sinh ý định lừa bán lô đất này cho người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Bình.

Theo đó, tháng 12/2021, Bình tìm gặp bà N.T.H.L (trú tại Đà Nẵng) và cho bà này xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang nắm trong tay. Để bị hại tin tưởng, Bình nói dối lô đất này đã được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và ủy quyền cho mình bán với giá 140 tỉ đồng, rẻ hơn so với thị trường. Ngoài ra, Bình cam kết sau khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ làm thủ tục chuyển sang đất ở rồi chuyển nhượng cho bà L.

Ngày 25/12/2021, Bình lập hợp đồng và được bà L. đặt cọc 20 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền cọc của bà L, Bình rút hết để tiêu xài cá nhân và không thực hiện đúng như cam kết.

Phát hiện bị lừa, bà L. đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, cơ quan Công an tiếp nhận thêm 2 đơn tố cáo khác của ông L.X.K (41 tuổi, trú quận Liên Chiểu) và ông L.X.P (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) tố cáo Đinh Ngọc Bình chiếm đoạt tổng cộng 6 tỉ đồng thông qua vay mượn tiền.

Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cá nhân, tổ chức là bị hại biết, liên hệ để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ hoặc không có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan Tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Số điện thoại liên hệ 0694.260.254 hoặc 0694.260.248 (gặp Thiếu tá Phạm Hữu Minh, điều tra viên thụ lý vụ án).

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV