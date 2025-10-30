Tin đồn Quảng Nam cũ xảy ra “đại hồng thủy” là sai sự thật

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "Quảng Nam xảy ra đại hồng thủy, đỉnh lũ đã kịch trần 5,9 mét. Tại cầu Cao Lâu cao hơn 420cm vượt lũ lịch sử 1964 là 5,48 mét, cao nhất lịch sử mọi thời đại và còn cao nữa tại đây" gây xôn xao. Liên quan đến nội dung này, trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khẳng định: "Thông tin trên hoàn toàn không có căn cứ".

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Theo ông Khiêm, trong đêm 29 và sáng sớm 30/10, mưa vẫn duy trì tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế, tuy nhiên, cường độ đã giảm so với những ngày trước. Dự báo, từ nay đến ngày 4/11, miền Trung sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dải hội tụ nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến từ 30–60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn tiếp diễn đến đầu tháng 11

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ và nhiễu động gió Đông hoạt động ở các tầng khí quyển từ 1.500–5.000m, trong giai đoạn 30/10–4/11, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Từ 30/10 đến 1/11, mưa to tập trung từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, tổng lượng mưa 200–300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Từ đêm 1 đến 4/11, mưa vừa, mưa to trở lại khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Hiện chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như đợt 27–29/10, tuy nhiên các dự báo xa vẫn cần được cập nhật thường xuyên.

Miền Trung ngập sâu, lũ trên sông Bồ vượt đỉnh năm 2020

"Với xu thế mưa giảm, mực nước các sông chính ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia – Thu Bồn và sông Trà Khúc đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức Báo động 3 (BĐ3); sông ở Huế dưới BĐ3; sông Trà Khúc dưới BĐ2. 12–24 giờ tiếp theo, sông Thu Bồn vẫn ở trên BĐ3, Vu Gia xuống dưới BĐ3, các sông ở Huế duy trì trên BĐ2, Trà Khúc trên BĐ1", ông Khiêm cho hay.

Tại Quảng Trị, trong 24 giờ tới: Sông Thạch Hãn đạt 5,80m, trên BĐ3 là 0,2m; Sông Kiến Giang (Lệ Thủy) ở mức 2,90m, trên BĐ3 là 0,2m; Sông Ô Lâu (Mỹ Chánh) ở BĐ2, các sông khác quanh BĐ1–BĐ2.

Cảnh báo lũ mới từ 30/10 đến 4/11: Từ 30/10–1/11 các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có khả năng xuất hiện lũ, nhiều nơi trên BĐ2–BĐ3, có sông vượt BĐ3. Từ 2–4/11 lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể lên lại, song ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt 27–29/10.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV