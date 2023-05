Tìm tung tích thiếu niên 15 tuổi mất tích bí ẩn hơn 10 ngày qua

Chiều 10-5, tin từ Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), cho hay đơn vị này vừa phát đi thông báo tìm kiếm cháu trai Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2008, ngụ TDP 10, thị trấn Xuân An) mất tích hơn 10 ngày qua.

Theo thông báo, khi đi Tuấn mặc quần bò đen, áo phông đen có chiều cao khoảng 1,5 m, tóc cắt ngắn, da trắng.

Hình ảnh cháu Nguyễn Hữu Tuấn trước lúc mất tích bí ẩn

Trước đó, Công an thị trấn Xuân An nhận được đơn trình báo của gia đình về việc vào ngày 30-4, cháu Tuấn đi giúp việc tại một quán mì cay trên địa bàn huyện, sau đó về nhà lấy quần áo rồi đi đâu không rõ cho tới nay.

Người thân của cháu Tuấn cho hay, Sau khi cháu Tuấn đi khỏi nhà, người thân đã cố gắng liên hệ, tìm kiếm nhưng không tìm thấy manh mối nào của cháu khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng. Ngoài ra, gia đình còn đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội với hy vọng sẽ có tin tức về cháu nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Một lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An, cho hay hiện tại sau khi tiến hành xác minh các thông tin liên quan, đơn vị đã phát thông báo tìm kiếm cháu Tuấn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, bố mẹ Tuấn đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hiện cháu ở với bà nội và chị gái của bố.

Ai biết thông tin về cháu Nguyễn Hữu Tuấn xin liên hệ với Công an thị trấn Xuân An qua số điện thoại: 0835265588.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động