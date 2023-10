Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn mất tích sau hơn nửa tháng

Ngày 19/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, đã tìm thấy thi thể của người đàn ông trên địa bàn bị nước lớn cuốn mất tích hơn nửa tháng khi đang trên đường từ Đà Nẵng trở về nhà.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm C., 44 tuổi, trú thôn Phụng Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.

"Thi thể của anh C. được tìm thấy cách nơi anh này bị nước cuốn mất tích khoảng 7km. Hiện, thi thể của nạn nhân đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình", Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc chia sẻ thêm.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung, tại thời điểm này, anh C. cùng một nhóm người đang đi phát rừng ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và cả nhóm cùng nhau rời chỗ làm để trở về nhà ở xã Xuân Lộc.

Tuy nhiên, khi anh C. cùng cả nhóm di chuyển qua khe suối, do nước lớn, anh C. không may bị trượt chân rồi bị nước lớn cuốn trôi. Lúc này, những người trong nhóm đi cùng với anh C. đã nỗ lực tìm cách để cứu anh này nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh, anh C. bị chìm xuống nước rồi mất tích.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, anh C. đã lập gia đình và có 3 người con, vợ anh này thường xuyên đau ốm, gia cảnh anh C. thuộc diện hộ cận nghèo. Trước sự việc trên, ông cũng như các tổ chức trên địa bàn cùng bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, cố nén đau thương để cùng bà con hàng xóm mong sớm tìm được người bị nạn về với gia đình để sớm lo hậu sự.

Được biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng bà con hàng xóm trên địa bàn đã cùng nhau quyên góp được hàng chục triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình của anh C..

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn