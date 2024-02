Tìm thấy nữ sinh 16 tuổi ở Gia Lai đi học rồi mất tích bí ẩn

Chiều 26/2, ông Vũ Văn Nguyên (ngụ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai), xác nhận đã tìm thấy con gái là V.T.M.L. (16 tuổi, lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng).

L. là nữ sinh trước đó đã mất tích bí ẩn sau khi đi học, hôm 24/2.

Trước đó Công an xã Ia Tô đăng tải thông tin tìm người trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Nguyên cho biết cháu L. được tìm thấy trong phòng trọ của một bạn nữ trên địa bàn thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai).

Cũng theo ông Nguyên, sức khỏe của con gái hiện bình thường song tinh thần có phần hoảng loạn. Do L. còn hoảng sợ nên gia đình ông chưa hỏi gì nhiều về nguyên nhân cháu bị mất liên lạc, chờ phía cơ quan công an làm rõ.

12h thứ 7 (tức ngày 24/2), con gái ông đi học bằng xe máy 81AU-014.71.

Đến 16h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu vắng học.

Đến tối không thấy cháu về nên gia đình ông Nguyên đã gọi hỏi bạn bè, người thân nhưng không ai biết L. ở đâu. Lo lắng cho sự an nguy của con, chiều 25/2, gia đình đã trình báo sự việc với Công an xã Ia Tô, nhờ vào cuộc tìm kiếm.

Trước đó, ngày 26/1, bà N.A.L. (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) đến công an địa phương trình báo về việc con gái tên Trần Kim Ngọc (16 tuổi), học sinh trường THPT An Nhơn Tây đi học nhưng không về nhà.

Bà L. cho biết, ngày 24/1, người nhà chở Ngọc đi học thêm tại trung tâm ở huyện Củ Chi. Hơn 17h cùng ngày, gia đình đến đón không thấy Ngọc đâu và mất liên lạc đến nay. Người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin về nữ sinh.

Đến ngày 1/2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tìm thấy nữ sinh này.

Theo công an, sau khi báo đài đăng tải thông tin nữ sinh 16 tuổi, học lớp 10, tên Trần Kim Ngọc mất tích, người dân phát hiện có cô gái đi lang thang trên đường ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Người dân đến kiểm tra và phát hiện đây chính là cô gái đang được gia đình tìm kiếm nên giữ lại và trình báo công an.

Công an huyện Củ Chi đã đến nhận Ngọc và bàn giao cho gia đình. Nữ sinh này cho biết do buồn chuyện học hành nên bỏ nhà "đi bụi" hơn 10 ngày.

