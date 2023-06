Tìm thấy bộ xương người trong lùm cỏ gần nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trước đó

Ngày 3/6, Công an huyện Củ Chi, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ phát hiện bộ xương người trong lùm cỏ ở bãi đất trống thuộc ấp An Hòa, xã Trung An.

Một số nhân chứng cho hay, chiều 2/6, người dân đi qua khu vực bãi đất trống thuộc ấp An Hòa thì thấy vật thể lạ nằm trong lùm cỏ nên đến kiểm tra.

Tại đây, họ tá hỏa khi thấy đó là bộ xương người, sự việc nhanh chóng được trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra.

Theo nhân chứng bộ xương nghi là nam giới, mặc quần ngắn, áo sơ mi caro dài tay, không cài khuy.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ hôm 5/5.

Nhiều vật dụng tại hiện trường người phụ nữ tử vong vào ngày 5/5

Một số nhân chứng cho hay, khu vực này cách hiện trường nơi phát hiện thi thể của 1 phụ nữ gần mương nước trong vườn cây vào ngày 5/5 mấy trăm mét.

Theo đó, sáng 5/5 vừa qua, chủ vườn trái cây trên đường Nguyễn Thị Lèn, xã Trung An đi thăm vườn thì phát hiện 1 phụ nữ tử vong nằm dưới mương nước.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.Y., 50 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi.

Tại hiện trường có một số vật dụng như: một con dao, một gói thuốc lá, đôi dép…

Hiện Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và cơ quan chức năng xác minh danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Công an TP Hồ Chí Minh