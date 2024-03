Tìm thấy 4 mẹ con để lại ô tô, 4 đôi dép trên cầu Đông Trù

Sáng 1/3, lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện 4 mẹ con không nhảy xuống sông. Hiện tại, 4 mẹ con đã ở nhà ở Vĩnh Phúc an toàn. Lực lượng chức năng đã kết thúc công việc tìm kiếm và xử lý những bước tiếp theo.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo bức thư tuyệt mệnh của một người phụ nữ để lại trên cầu Đồng Trù (quận Long Biên, Hà Nội), kèm theo là hình ảnh 4 đôi dép, một chiếc ô tô mang biển số Vĩnh Phúc.

Nội dung bức thư để lại: “Anh à, em mệt mỏi lắm rồi! Anh nói anh áp lực trong cuộc sống vậy 4 mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh! Mẹ xin lỗi các con đã phải khổ theo mẹ”.

Sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải đã thú hút hàng trăm bình luận, chia sẻ. Đa số đều mong 4 mẹ con bình an.

4 đôi dép và lá thư để lại trên cầu Đông Trù

Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh cho biết, qua xác minh ban đầu, người phụ nữ tên H., sống tại Vĩnh Phúc (SN 1990), lái ô tô đến cầu Đông Trù, sau đó cùng 3 con trai (2 bé sinh đôi năm 2019, một bé sinh 2021), để lại thư tuyệt mệnh, 4 đối dép trên cầu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng phường Thượng Thanh đã tổ chức tìm kiếm trên sông, đồng thời trích xuất camera để xác minh, tìm kiếm 4 mẹ con. Rất may người phụ nữ và 3 con vẫn an toàn.

Tác giả: Quỳnh An - Như Hoàn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn