Tìm nữ sinh bỏ nhà đi từ mùng 5 Tết rồi mất tích

Hiện nay, Công an phường Chiềng An (TP Sơn La, Sơn La) thông báo, ai có thông tin về cháu Quàng Hương Giang ở đâu, vui lòng liên hệ số điện thoại với anh Lê Anh Hùng, Công an phường Chiềng An (SĐT 0984612986); hoặc mẹ cháu Giang (SĐT 0932267537).