Tìm hiểu DN bỏ vốn 450 tỷ làm cụm công nghiệp rộng 75ha tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm công nghiệp (CCN) Cổng Khánh 3 tại phường Nam Hồng Lĩnh.



Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 75ha với tổng vốn đầu tư gần 447 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 111,7 tỷ đồng, chiếm 25% tổng mức đầu tư; phần còn lại hơn 335,2 tỷ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu được lựa chọn làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 447 tỷ đồng được kỳ vọng tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới ở phía Bắc Hà Tĩnh (Ảnh minh hoạ).

Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu trụ sở tại số 366 đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Trần Tuấn Anh (SN 1980, Hà Nội).



Doanh nghiệp đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Dự án CCN Cổng Khánh 3 được triển khai trên khu đất khoảng 75ha sau khi địa phương thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ đá Khe Đá Bạc.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu từng mang tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên.



Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 257 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn của một tổ chức và hai cá nhân.



Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Cali, có địa chỉ tại khu vực Từ Liêm, Hà Nội, góp 20 tỷ đồng, tương đương 7,78% vốn điều lệ.



Cổ đông chi phối là ông Nguyễn Mạnh Tuyền (Hà Nội), góp 236,9 tỷ đồng, tương ứng 92,22% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu áp đảo, ông Tuyền gần như nắm quyền kiểm soát tuyệt đối doanh nghiệp trong giai đoạn đầu hoạt động.



Cổ đông còn lại là ông Nguyễn Phúc Hào (Hòa Bình), góp 5 tỷ đồng.



Tại thời điểm thành lập, ông Nguyễn Mạnh Tuyền đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 257 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng vào tháng 7/2018, nâng quy mô vốn thêm 243 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.



Từ năm 2019, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Trần Tuấn Anh. Đến tháng 11/2025, doanh nghiệp thực hiện thay đổi tên gọi từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên.



Ngoài vai trò tại Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên, ông Trần Tuấn Anh hiện còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Long Dương hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch Toàn Cầu tại Lâm Đồng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.



Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Toàn Cầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Cali, được thành lập từ năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng và thương mại.



Sau quá trình nghiên cứu các mô hình công viên nghĩa trang hiện đại tại nhiều quốc gia, doanh nghiệp quyết định lựa chọn lĩnh vực đầu tư công viên nghĩa trang làm hướng phát triển chiến lược. Từ ý tưởng hình thành năm 2004, dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên tại Hòa Bình đã trải qua nhiều năm chuẩn bị thủ tục đầu tư, quy hoạch và giải phóng mặt bằng trước khi chính thức khởi công năm 2009.



Đến ngày 1/1/2011, những khuôn viên đầu tiên của Lạc Hồng Viên được đưa vào khai thác, trở thành dự án làm nên tên tuổi của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản tâm linh.



Theo công bố, Công ty CP Tập đoàn Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý các dự án công viên nghĩa trang hiện đại. Doanh nghiệp định hướng xây dựng các công viên nghĩa trang kết hợp cảnh quan sinh thái, văn hóa tâm linh và du lịch, thay đổi quan niệm truyền thống về nghĩa trang tại Việt Nam.



Việc được giao triển khai Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3 tại Hà Tĩnh cho thấy bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp từ lĩnh vực bất động sản tâm linh sang đầu tư hạ tầng công nghiệp với dự án quy mô 75ha và tổng vốn gần 447 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn