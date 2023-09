Tiêu hủy 500 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Theo đó, 500 đồ chơi trẻ em các loại không rõ xuất xứ nguồn gốc được Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện kịp thời trên xe ô tô khách mang BKS 74F-0000.85 khi xe này lưu thông qua địa phận huyện Diễn Châu, Nghệ An.

500 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc phát hiện tại Nghệ An vừa được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy.

Tài xế xe ô tô là ông Nguyễn Văn Sỹ (Khu phố 3, An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã không không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ sản phẩm đồ chơi trên không có nhãn công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 ra lập biên bản lô sản phẩm vi phạm, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Sỹ và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm. Tổng trị giá thu phạt là 43.735.000 đồng.

Lực lượng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa, đảm bảo thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành QCVN 3:2019/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em để quản lý về sản phẩm này.

Quy chuẩn quy định yêu cầu đối với đồ chơi trẻ em nhằm giảm thiểu các mối nguy và rủi ro liên quan đến an toàn, sức khỏe của trẻ, phương pháp thử tương ứng, các nội dung quản lý đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Quy chuẩn áp dụng với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

QCVN 3:2019/BKHCN quy định chất lỏng có thể tiếp xúc trong đồ chơi trẻ em không được có pH nhỏ hơn 3,0 hoặc lớn hơn 10,0. Yêu cầu này không áp dụng cho mực viết trong dụng cụ viết. Các chi tiết vải dệt có thể tiếp xúc không được chứa hàm lượng formaldehyt tự do và formaldehyt đã thủy phân vượt quá 30 mg/kg. Các chi tiết giấy có thể tiếp xúc không được chứa hàm lượng formaldehyt vượt quá 30 mg/kg. Các chi tiết gỗ liên kết bằng keo dán có thể tiếp xúc không được chứa hàm lượng formaldehyt giải phóng vượt quá 80 mg/kg.

Đồ chơi trẻ em không được có hàm lượng các phtalat di(2-etylhexyl) phtalat (DEHP), dibutyl phtalat (DBP) hoặc butyl benzyl phtalat (BBP) vượt quá 0,1 % khối lượng mỗi phtalat. Đồ chơi trẻ em có thể cho vào miệng không được có hàm lượng các phtalat diisononyl phtalat (DINP), diisodecyl phtalat (DIDP) hoặc di-n-octyl phtalat (DNOP) vượt quá 0,1 % khối lượng mỗi phtalat. Hàm lượng các amin thơm (bao gồm cả dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo trong mẫu) có trong vật liệu sản xuất đồ chơi trẻ em không được vượt quá mức quy định trong quy chuẩn này.

QCVN 3:2019/BKHCN nêu rõ, đồ chơi trẻ em phải đáp ứng yêu cầu giới hạn mức thôi nhiễm về các hợp chất hữu cơ độc hại khác quy định tại các văn bản có liên quan. Đồ chơi trẻ em không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24 V và không bộ phận nào trong đồ chơi trẻ em có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24 V.

Các bộ phận trong đồ chơi trẻ em nếu được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có điện áp danh định vượt quá giới hạn nêu trên cũng như các dây dẫn, cáp điện nối đến các bộ phận này phải được cách điện và bảo vệ thích hợp để ngăn ngừa rủi ro về điện.

Việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em thực hiện theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Các quy định về cảnh báo nêu trong tiêu chuẩn tương ứng phải được thể hiện trên nhãn hàng hóa. Đồ chơi trẻ em phải được công bố hợp quy phù hợp quy định của Quy chuẩn này trên cơ sở kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Đồ chơi trẻ em trước khi lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy.

Danh mục những sản phẩm đồ chơi trẻ em bắt buộc phải công bố hợp quy

- Đồ chơi hoặc bộ phận tiếp xúc với đồ chơi có trọng lượng ≤150g được thiết kế dành cho trẻ em dưới 3 tuổi và có thể cầm nắm bằng tay.

- Đồ chơi hoặc bộ phận tiếp xúc với đồ chơi được thiết kế cho trẻ em từ 3 tuổi trở xuống.

- Phần khởi động của đồ chơi

- Đồ chơi tiếp xúc với mũi hoặc miệng.

- Vật liệu rắn được sử dụng cho đồ chơi với mục đích để lại dấu vết.

- Chất lỏng màu có thể tiếp cận được trong đồ chơi.

- Các loại đất nặn dùng để nặn, nặn

- Tác nhân tạo bọt khí

- Các loại đồ chơi mô phỏng hình xăm

Các sản phẩm còn lại không được coi là đồ chơi trẻ em đã được quy định rõ trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN.

