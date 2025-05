Tiêu hủy 1 tấn thực phẩm là chả chay không có nguồn gốc xuất xứ

Ngày 20/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên cho biết vừa tiến hành tiêu hủy 1.000kg thực phẩm là chả chay đã đóng gói thành cây, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Việc tiêu hủy được thực hiện tại bãi rác thải ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) theo quy định pháp luật.

Kiểm tra lô hàng chả cây đã được thu giữ. Ảnh: QLTT Phú Yên

Trước đó vào ngày 18/5, từ nguồn tin báo của người dân kết hợp công tác nắm tình hình thị trường, Đội QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải BKS 36H-042.11 do ông V.Đ.T, trú ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển trên Quốc lộ 1A qua địa phận xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên). Sau cuộc kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trên xe ô tô tải này đang vận chuyển 1.000kg thực phẩm là chả chay đã đóng gói thành cây, xếp trong 25 thùng xốp với trọng lượng mỗi thùng 40kg.

Đội QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên tiến hành tiêu hủy lô hàng theo quy định pháp luật. Ảnh: QLTT Phú Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải và cũng là người trực tiếp quản lý lô hàng thực phẩm nêu trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp theo quy định của pháp luật, nên Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với ông V.Đ.T, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

