Tiện ích đa tầng mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn tại Vinhomes Golden Avenue

Đặc quyền sống đẳng cấp, nghỉ dưỡng từng phút giây

Tại Vinhomes Golden Avenue, mỗi ngày thức dậy là một ngày trọn vẹn niềm vui nhờ hệ thống tiện ích đa dạng, đa tầng mang phong cách Vinhomes – nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đây là những trải nghiệm khác biệt, độc đáo bậc nhất giúp nâng tầm chuẩn sống cho cư dân thời thượng tại TP Móng Cái và các tỉnh lân cận.

Dự án sở hữu diện tích lên tới 116ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 28%, cùng với hệ thống cảnh quan xanh đa dạng và vị trí đắc địa cách không xa sông Ka Long, giúp không gian sống tại Vinhomes Golden Avenue trở nên khoáng đạt, trong lành.

Vinhomes Golden Avenue là đô thị tiên phong quy hoạch bài bản, nâng cấp hạ tầng cho thành phố vùng biên Móng Cái

An cư tại Vinhomes Golden Avenue, cư dân sẽ được tận hưởng những phút giây thư giãn bên gia đình tại bộ đôi công viên trung tâm với hàng loạt tiện ích như bể bơi phong cách resort rộng tới 1.700m2, hồ bơi trẻ em rực rỡ sắc màu, hệ thống sân thể thao đa dạng, sân gym ngoài trời, vườn nướng BBQ, vườn yoga, đường dạo bộ, sân chơi trẻ em cùng cảnh quan xanh mát…

Khu vực công viên trung tâm NewYork là nơi tập trung của những hoạt động sôi động thường nhật

Trong tương lai không xa khi khu đô thị đi vào hoạt động, các công trình tiện ích lớn như phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec cùng hệ thống trường liên cấp do Vingroup đầu tư sẽ hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” hoàn hảo, thời thượng bậc nhất TP. Móng Cái.

Bể bơi resort gần 1700m2 đã sẵn sàng đi vào vận hành

Quy chuẩn vận hành của Vinhomes Golden Avenue cũng là yếu tố quan trọng khiến giới tinh hoa tại đây “xuống tiền”. Hệ thống an ninh đa lớp đảm bảo an toàn 24/7 cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm được đào tạo bài bản sẽ giúp cư dân có trải nghiệm sống an toàn, tiện lợi.

Cơ hội an cư đẳng cấp - kinh doanh hấp dẫn với “siêu chính sách”

Bên cạnh những trải nghiệm sống đẳng cấp, Vinhomes Golden Avenue còn mở ra tiềm năng kinh doanh bền vững nhờ mô hình “nhà ở kết hợp kinh doanh”.

Tận dụng lợi thế vùng biên mậu, cư dân có thể dễ dàng chạm tới nguồn khách khổng lồ hiện hữu để thu về lợi nhuận ổn định. Qua đó, các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh được đánh giá mang lại hiệu quả cao như dịch vụ lưu trú homestay, khách sạn, văn phòng cho thuê hay các dịch vụ ăn uống kết hợp mua sắm… Quỹ căn tại đây cũng phù hợp để khai thác nền “kinh tế đêm” của dự án nói riêng và TP. Móng Cái nói chung.

Là đô thị cửa khẩu đầu tiên tại trung tâm mới TP. Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue còn có sức hút lớn nhờ quy hoạch bài bản và tiến độ xây dựng thần tốc khi những căn đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao từ tháng 12/2023. Đặc biệt, Vinhomes Golden Avenue “đã hot càng thêm hot” khi mang đến siêu chính sách hấp dẫn chưa từng có cho giới tinh hoa.

Cụ thể, khách hàng mua nhà tại thời điểm này có thể an tâm tài chính với chính sách cam kết tiền thuê của chủ đầu tư với 12%/năm/vốn tự có, tương đương 4%/năm trong 3 năm cùng loạt ưu đãi như miễn 03 năm phí quản lý dịch vụ; hỗ trợ vay 70% từ ngân hàng, lãi suất 0% lên tới 30 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng.

Nhằm gia tăng chất sống thời thượng xứng tầm, các chủ nhân tương lai tại Vinhomes Golden Avenue còn được tiên phong trải nghiệm sống xanh với quà tặng đặc biệt là ô tô điện VinFast VF 8 hoặc VF 9 (chương trình áp dụng có điều kiện).

Tổng hòa những giá trị vượt trội từ giá trị sống tới công năng “2 trong 1”, Vinhomes Golden Avenue là tâm điểm hoàn hảo để giới tinh hoa sớm hoàn thành mong ước an cư – lạc nghiệp trong không gian sống đẳng cấp và ngập tràn hạnh phúc.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn