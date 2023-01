Tiến hành các bước cuối cùng để kéo ống cọc bê tông có bé trai

12 m đầu tiên của ống cọc bê tông được đưa lên mặt đất. Ảnh: Sở TT&TT tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 19/1, trao đổi với Zing, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng cứu nạn tại cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình) đang tiến hành đào đất, tháo khớp mối nối đoạn 2 và đoạn 3 của ống cọc bê tông. Đây cũng là vị trí được nghi ngờ có thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đang mắc kẹt bên trong.

Ống cọc bê tông nơi bé Hạo Nam rơi xuống có độ sâu 35 m, được ghép từ 3 đoạn (đoạn 12 m và đoạn 11 m), hình thành hai mối nối tiếp xúc bên ngoài. Trước đó, lực lượng cứu nạn đã cưa cắt thành công đoạn ống đầu tiên dài 12 m lên mặt đất.

Theo ông Bửu, đơn vị dự kiến trong ngày 19/1 đưa được thi thể bé Nam lên. Tuy nhiên, càng về cuối đơn vị càng gặp khó khi phải xử lý tầng địa chất phức tạp, công tác cứu nạn phát sinh nhiều công đoạn hơn so với dự kiến.

"Càng về những bước cuối, tổ cứu nạn phải gặp nhiều thứ phức tạp như tầng đất xung quanh, phải sử dụng nhiều biện pháp chuyên dụng nên thành ra thời gian kéo ống cọc chậm hơn dự kiến. Tôi không thể cam kết về thời gian đưa được ống cọc bê tông lên. Tuy nhiên, đơn vị cố gắng trước Tết đưa được thi thể cháu về với gia đình", lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay.

Cũng theo ông Bửu, sau khi đưa được thi thể bé Nam ra khỏi ống cọc bê tông, đơn vị sẽ bàn giao lại cho gia đình.

Lực lượng cứu hộ xác định bé trai đã tử vong trong ống cọc bê tông "Sau khi hội chẩn, các đơn vị chuyên môn xác định cháu bé đã tử vong", ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết.

Trước đó, trưa 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba bạn hàng xóm vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phúc Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để nhặt sắt. Không may, Nam rơi xuống ống cọc bê tông rỗng, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu 35 m.

Chiều 4/1/2023, nhà chức trách xác định bé Nam đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Sau khi việc duy trì sự sống cho nạn nhân kết thúc, công tác cứu nạn chuyển sang giai đoạn đưa thi thể lên mặt đất.

