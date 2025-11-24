Tiền đạo được Harry Kane khuyên bảo đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Lee Williams (số 66) xác lập cột mốc mới tại Việt Nam - Ảnh: Đình Viên

Tối qua, CA TP.HCM đã dễ dàng vượt qua TP.HCM với tỉ số 3-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26. Trong đó, cầu thủ Việt kiều Anh, Lee Williams đã tiếp tục điền tên mình lên bảng tỉ số.

Đáng chú ý, đây là pha lập công thứ hai liên tiếp của Lee Williams sau bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ sinh năm 2007 ghi cho CA TP.HCM trong trận thua Ninh Bình tại vòng 11 V.League gần đây.

Pha lập công ở Cúp Quốc gia đưa Lee Williams chính thức ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt kiều Anh đầu tiên ghi bàn tại cả hai giải đấu quốc nội gồm V.League và Cúp Quốc gia. Đây là thành tích đáng khích lệ với người chỉ vừa mới "chân ướt chân ráo" về Việt Nam chơi bóng.

Ngoài Lee Williams, còn có một cầu thủ Việt kiều Anh khác cũng đang thi đấu tại giải đấu trong nước, đó là Brandon Ly - người hiện khoác áo CAHN. Tiền vệ sinh năm 2005 này đang gặp nhiều khó khăn khi mới thi đấu vỏn vẹn 4 phút cho đội chủ sân Hàng Đẫy kể từ đầu mùa giải.

Việc Lee Williams liên tục ghi bàn trong thời gian gần đây đã mang đến những dấu hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh chúng ta đang khan hiếm một mẫu tiền đạo thuần cắm thì một cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng (1m90) cùng khả năng dứt điểm đa dạng như Lee Williams rất đáng được chờ đợi.

Hiện tại, Lee Williams đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Nếu thủ tục diễn ra suôn sẻ, cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành một bổ sung chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai gần, mở ra hành trình cống hiến lâu dài tại quê nhà.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn