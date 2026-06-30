Tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu về nơi an nghỉ cuối cùng

Đại tá La Văn Cầu từ trần trưa 24/6 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Sáng 30/6, lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa ông diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). (Ảnh: Trọng Phú)
Đội nghi lễ phủ quốc kỳ lên linh cữu Anh hùng La Văn Cầu.
Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).
Với những đóng góp to lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Anh hùng La Văn Cầu là người duy nhất ở Việt Nam được đặt tên đường, trường học khi vẫn còn sống.
Trong sáng 30/6, hàng trăm người có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn đưa Anh hùng La Văn Cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi vòng hoa viếng Anh hùng LLVT La Văn Cầu.
Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng vào viếng Anh hùng LLVT La Văn Cầu.
Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh viếng Anh hùng LLVT La Văn Cầu.
Cựu chiến binh Lê Bình (99 tuổi), người từng nhiều lần tiếp xúc với Anh hùng La Văn Cầu đến tiễn biệt đồng đội.
Các đại biểu chia buồn cùng gia quyến Anh hùng La Văn Cầu.
Lễ truy điệu Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu.
Lễ di quan, đưa Đại tá La Văn Cầu về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội).
Đồng đội, các đoàn thể dự lễ di quan, tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu.
Các đại biểu ghi sổ tang, bày tỏ nỗi tiếc thương và đánh giá Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là tấm gương sáng về tinh thần kiên cường, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tác giả: Trọng Phú
Nguồn tin: Báo VOV