Thùy Tiên tự tay đệm đàn và hát cùng team Quang Linh Vlogs, Lôi Con minh họa nhiệt tình dù... không hiểu gì

Những ngày gần đây, team Quang Linh Vlogs trở lại Việt Nam và có đưa cả bố con cậu bé Lôi Con về theo. Hoa hậu Thùy Tiên - một trong những nhân vật thân thiết với ekip Quang Linh đã sắp xếp thời gian để cùng đồng hành trong chuyến du ngoạn Việt Nam của cả team.

Không chỉ giao lưu ở phố đi bộ mà Thùy Tiên còn cùng team Quang Linh đi công viên nước, băng rừng vượt suối. Những khoảnh khắc tương tác giữa nàng hậu và ekip này nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là cậu bé Lôi Con đáng yêu lúc nào cũng đòi theo "cô Tiên".

Thùy Tiên sắp xếp thời gian đi du ngoạn cùng team Quang Linh

Mới đây, Thùy Tiên đã đăng tải 1 đoạn clip khá chill cùng team Quang Linh Vlogs. Theo đó, nàng hậu đã tự tay đệm đàn guitar và thể hiện ca khúc Việt Nam trong tôi là với phần minh hoạ của ekip Quang Linh. Lôi Con dù hơi ngơ ngác, không hiểu gì nhưng thấy mọi người vẫy tay nhiệt tình thì cũng làm theo trông cực đáng yêu!

Your browser does not support the video tag.

Thùy Tiên thể hiện Việt Nam trong tôi là cùng team Quang Linh Vlogs

Lôi Con nhịệt tình minh hoa dù không hiểu gì

Năm 2022, Thùy Tiên và Quang Linh bắt đầu hợp tác thực hiện các chiến dịch thiện nguyện. Người đẹp đã tới châu Phi tự tay trao quà và được mọi người chào đón nhiệt tình. Cũng từ đây, nhiều cư dân mạng tích cực ghép đôi hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs. Tuy nhiên, cả hai cho biết họ chỉ là bạn bè.

Thùy Tiên và Quang Linh từng được đẩy thuyền nhiệt tình

Lôi Con có tên thật là Mativado, bé sinh ra và lớn lên ở Angola. Cậu bé này là con trai của Matiloi - một thành viên team châu Phi của Quang Linh Vlogs. Lôi Con đã được Quang Linh Vlogs nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng để tiện chăm sóc. Trong các vlog của Quang Linh, cậu bé này thường xuyên xuất hiện và được nhiều người yêu mến vì quá đáng yêu, thông minh và học rất nhanh tiếng Việt. Đặc biệt, những khoảnh khắc tương tác với "cô Tiên" từng gây sốt 1 thời gian dài.

Lôi Con rất thân với "cô Tiên"

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn