Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 8/2025





Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì hội nghị giao ban

Trong tháng 8/2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Minh Thế báo cáo công tác nội chính tháng 8/2025

Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt.

Trong tháng, các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 105 vụ, 167 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, so với tháng 7/2025 tăng 61 vụ, 106 đối tượng, thu hơn 442,8 gam heroin, 2.603 viên và 73,07 gam ma túy tổng hợp, 116,5 gam ma túy đá... Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 46 vụ, bị thương 38 đối tượng, thiệt hại tài sản hơn 03 tỷ đồng, so với tháng 7/2025 giảm 6 vụ, giảm 02 người chết, tăng 07 người bị thương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh báo cáo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 323 vụ, 347 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, so với tháng 7/2025 tăng 262 vụ, 281 đối tượng; thu hơn 45 kg pháo, 51 tấn phế liệu, hơn 1.600 kg bột quặng thiếc, 200m3 đất, cát; 04 tạ sản phẩm động vật, 5.000 sản phẩm hàng hóa với tổng giá trị hơn 02 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý 21 vụ, 165 đối tượng đánh bạc, thu 469 triệu đồng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những vụ việc dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hồ Sỹ Cấp phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, làm rõ cụ thể những nội dung trọng tâm của ngành, lĩnh vực phụ trách; phân tích, đề xuất những vấn đề, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Trong tháng 9/2025, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh ngày 2/9.

Tăng cường công tác nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được thông qua liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong khối Nội chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản của các ngành để đảm bảo thông suốt, đồng bộ với các quy định pháp luật mới. Thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 179-KL/TW ngày 25/7/2025 về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi công tác, nghỉ hưu sớm do sắp xếp theo hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp tình hình. Tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an ninh, trật tự.

Các ngành phối hợp, thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm... Tăng cường quản lý thị trường; bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

