Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Traly Vitamins không bảo đảm an toàn

Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh nhận được quyết định của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Traly Vitamins. Thông tin về sản phẩm bị thu hồi đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã cảnh báo trên website https://antoanthucphamnghean.gov.vn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Traly Vitamins, số lô 090522, ngày sản xuất 6/5/2022, hạn sử dụng ngày 6/5/2025. Sản xuất và đăng ký bản công bố là Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Trang Ly (địa chỉ: số 05-G19, Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Mẫu lấy tại Công ty cổ phần dược phẩm và vật tư y tế Thành An, địa chỉ: số 28, kênh Hồng Bàng (nay là 28 Nguyễn Viết Phú), khối Quang Trung, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Lý do thu hồi lô sản phẩm nói trên do Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Trang Ly sản xuất là sản phẩm thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm và vật tư y tế Thành An và Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Trang Ly chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm nêu trên dưới sự giám sát của đoàn thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho Cục An toàn thực phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân