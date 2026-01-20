Thực hư chuyện Hoa hậu Thanh Thủy hẹn hò với Trịnh Thăng Bình

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đang là cái tên sáng giá nhất nhì trong showbiz Việt sau khi đăng quang cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế. Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2002 chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong các dự án nhân văn.

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đột ngột được réo tên trên khắp mạng xã hội.

Những ngày qua, dân mạng xôn xao trước tin Hoa hậu Thanh Thủy đang hẹn hò với ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Trên một nền tảng mạng xã hội, nhiều dân mạng soi ra loạt "hint hẹn hò" như nhẫn, áo sơ mi họa tiết caro hay khăn trùm đầu giống nhau. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình có mối quan hệ đặc biệt.

Cả hai bị soi dùng chung nhiều món đồ như khăn, nhẫn, áo...

Trịnh Thăng Bình cũng là một trong số ít nghệ sĩ mà Thanh Thủy theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Do đó, nhiều khán giả đặt nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Song, một bộ phận dân mạng lại cho rằng những chi tiết phụ kiện, quần áo mà cả hai mặc giống nhau chỉ là sự ngẫu nhiên. Khi liên hệ Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình về tin đồn hẹn hò, phía hai nghệ sĩ từ chối chia sẻ.

Trước khi vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình, người đẹp từng bị đồn có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Soobin. Soobin được phát hiện để chế độ theo dõi một mình Thanh Thủy trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cũng thường tương tác, thả tim dưới các bài đăng của Hoa hậu. Tuy nhiên, sau đó, Thanh Thủy tham gia đóng MV của Soobin.

Hoa hậu Thanh Thủy từng vướng nghi vấn hẹn hò SOOBIN, Negav.

Hoa hậu Thanh Thủy từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào quá cao, tình cảm thật sự xuất phát từ con tim, không phải từ những công thức hình mẫu có sẵn. Tôi thích một người đàn ông sống cảm xúc, tinh tế và không cách biệt tuổi tác với tôi quá nhiều".

Người đẹp gen Z là cái tên sáng giá trong showbiz Việt hiện nay.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 khi mới 19 tuổi, một năm sau, cô thi quốc tế, đăng quang Miss International lần thứ 62. Huỳnh Thị Thanh Thủy nhanh chóng trở thành gương mặt nhan sắc Gen Z nhận được nhiều sự chú ý. Cô ghi điểm nhờ hình ảnh giản dị, đồng thời từng bước khẳng định bản thân qua các hoạt động thiện nguyện cũng như vai trò đại sứ hình ảnh cho nhiều chương trình và thương hiệu lớn.

Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, nổi tiếng với các ca khúc Người ấy, Tâm sự tuổi 30… Nam ca sĩ trước đó từng có thời gian hẹn hò với Liz Kim Cương.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn