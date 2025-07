Thực hư chủ nhà Thái Lan cấm đoàn thể thao Campuchia dự SEA Games 33?

Chủ tịch Hội đồng SEA Games Chaiyaphak Siriwat khẳng định Campuchia không bị cấm tham dự

Tuy nhiên, theo xác nhận mới nhất từ Hội đồng Liên đoàn SEA Games (SEAGF), thông tin này là không chính xác. Thái Lan hoàn toàn không có quyền đơn phương cấm Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực Đông Nam Á tham dự sự kiện thể thao này.

Sự việc bắt nguồn từ tuyên bố của ông Sorawong Thienthong, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, khi ông bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh liên quan đến tranh chấp biên giới với Campuchia. Ông cho biết Thái Lan “đang cân nhắc việc không mời Campuchia tham dự SEA Games 2025 vì lý do an toàn cho chính các vận động viên nước này”.

Ngay sau phát ngôn gây tranh cãi đó, ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEAGF, đã lên tiếng khẳng định rõ ràng: “Thái Lan không có thẩm quyền cấm Campuchia hay bất cứ quốc gia thành viên nào của SEAGF. SEA Games là sự kiện thể thao đa quốc gia, mọi thành viên đều có quyền tham dự nếu không có lý do đặc biệt do toàn thể hội đồng thông qua”.

SEA Games 33 dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025 tại Thái Lan

SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, với Thái Lan là nước chủ nhà. Từ trước đến nay, Campuchia vẫn là thành viên tích cực của phong trào thể thao Đông Nam Á, thậm chí từng tổ chức thành công SEA Games 32 vào năm 2023. Đại diện Uỷ ban Olympic Campuchia cũng cho biết họ không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Thái Lan hay SEAGF về việc bị từ chối tham dự.

Về phần mình, Thái Lan vẫn đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games, và phát ngôn của ông Sorawong được cho là “cảm tính” và chưa phản ánh chủ trương chính thức từ chính phủ Thái Lan.

Tóm lại, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ quyết định nào từ phía Liên đoàn SEA Games về việc cấm Campuchia tham dự. Thái Lan với tư cách chủ nhà vẫn phải tuân thủ các quy định và điều lệ chung, trong đó quyền tham dự thuộc về tất cả các quốc gia thành viên. Thể thao, một lần nữa, cần tách biệt khỏi các yếu tố chính trị.

Nguồn tin: bongdaplus.vn