Thủ tướng: Hoàn thiện hồ sơ, đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng

Nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng, báo cáo tháng 1-2026 - Ảnh: Q.Đ.

Công điện yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trình Chính phủ trước ngày 5-2.

Thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo cân đối lớn

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Bao gồm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, phấn đấu tăng ít nhất 10% so với thực hiện 2025.

Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả phục vụ tăng trưởng hai con số.

Ngân hàng Nhà nước tập trung thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam, ưu tiên các động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng.

Tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1-2026.

Trong đầu tư, Thủ tướng yêu cầu theo dõi, đôn đốc việc giao chi tiết kế hoạch vốn, phấn đấu tỉ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thu hút FDI quy mô lớn, công nghệ cao, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ; thu hút và hỗ trợ các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số tại Việt Nam.

Hoàn thiện các dự án hạ tầng lớn

Hoàn thiện nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án tồn đọng, kéo dài, coi đây là giải pháp, nhiệm vụ cấp bách để giải phóng nguồn lực. Xây dựng văn bản pháp luật bảo đảm đủ cơ sở pháp lý để giải quyết vướng mắc chung của các dự án BT.

Bộ Xây dựng rà soát các dự án, hoàn thiện ngay các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn. Phát huy hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia, xây dựng nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong quý 2-2026.

Hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền, các địa phương sau hợp nhất và với các nước láng giềng.

Các dự án vành đai vùng thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án sân bay Thổ Chu (An Giang)… Triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ