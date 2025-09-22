Đức Phúc trở thành quán quân Intervision 2025

Đức Phúc chính thức trở thành quán quân Intervision 2025 - Ảnh: chụp màn hình

Phần trình diễn ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” của Đức Phúc chinh phục ban giám khảo bằng sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam, giúp anh vượt qua 22 thí sinh đến từ các quốc gia khác để trở thành quán quân Intervision 2025.

Việt Nam giành ngôi vị cao nhất với Đức Phúc

Khoảng 0h22 (giờ Nga), sau ít phút kiểm tra kỹ thuật, Matvienko chính thức công bố: “Người chiến thắng Intervision 2025 là Đức Phúc đến từ Việt Nam”. Với tổng số 422 điểm từ hội đồng giám khảo quốc tế, nam ca sĩ đã xuất sắc giành ngôi quán quân và nâng cao chiếc cúp pha lê.

Đội Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan giành vị trí thứ hai với 373 điểm. Đại diện Qatar, Dana Al-Mir, đứng thứ ba với 369 điểm.

Trong bài phát biểu chiến thắng, Đức Phúc chia sẻ: "Mười năm trước, Đức Phúc trở thành quán quân của The Voice Việt Nam và giờ đây, mười năm sau, vào ngày 20-9 thì Đức Phúc trở thành The Winner of Intervision".

So với các thí sinh khác, Việt Nam được nhắc đến liên tục trong các bảng điểm tạm thời. Ban đầu Tajikistan và Colombia nổi lên như đối thủ mạnh, nhưng phần trình diễn của Đức Phúc đã thuyết phục được nhiều giám khảo, giúp anh bứt phá.

Thể thức bình chọn của ban giám khảo tương tự như tại Eurovision: các chuyên gia chấm điểm cho các bài hát yêu thích của họ. Thành viên ban giám khảo không được phép chấm điểm bài dự thi của quốc gia mình.

Kết quả chung cuộc của cuộc thi - Ảnh: chụp màn hình

Người chiến thắng và người may mắn nhận giải thưởng cúp pha lê và 30 triệu rúp, được xác định dựa trên tổng số điểm.

Các đại sứ của chương trình Intervision Nga là các nghệ sĩ Dima Bilan, Klava Koka, Ay Yola, Pelageya và cầu thủ khúc côn cầu Alexander Ovechkin.

Đức Phúc tạo cột mốc mới cho âm nhạc Việt Nam

Việt Nam tham dự Intervision 2025 sau lời mời chính thức từ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đức Phúc được lựa chọn đại diện với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, mang đậm dấu ấn truyền thuyết dân gian Việt Nam.

Trong đêm chung kết, Đức Phúc xuất hiện với trang phục mang màu sắc rực rỡ, gắn liền với hình tượng truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương. Tiết mục của anh kết hợp yếu tố âm nhạc dân gian Việt Nam với phối khí hiện đại, tạo nên sự hài hòa giữa truyền thống và đương đại.

Trang báo Nga gọi Đức Phúc là “một chàng trai duyên dáng”, đồng thời nhận xét anh là “một nghệ sĩ trẻ rất giàu cảm xúc”. Đây cũng là những yếu tố góp phần giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn khác biệt trong cuộc thi quy tụ 23 quốc gia.

Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là thành công cá nhân mà còn là cột mốc quan trọng cho âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Đức Phúc vỡ òa cảm xúc sau khi ban tổ chức công bố kết quả - Ảnh: chụp màn hình

Kết quả này sẽ mở ra thêm cơ hội quảng bá nghệ thuật Việt, khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa lớn.

Giải thưởng và tầm vóc sự kiện Quán quân nhận cúp pha lê cùng tiền thưởng 30 triệu rúp Nga (≈360.000 USD). Theo ban tổ chức, sự kiện được phát sóng trực tiếp trên Kênh 1 của Nga và nền tảng VKontakte, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông với khoảng 190 nhà báo từ 25 quốc gia đến đưa tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước khi chương trình diễn ra: "Văn hóa và âm nhạc không có ranh giới". Ông tin tưởng rằng "cuộc thi sẽ trở thành một trong những sự kiện được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới". "Chúng tôi coi trọng truyền thống của mình và tôn trọng truyền thống của người khác". Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ: "Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới".

Tác giả: Mai Nguyệt

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ