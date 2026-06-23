Thu lợi 1 tỉ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn, thanh niên bị công an điều tra

Đăng mua sim trên mạng đã kích hoạt sẵn, sau đó về sàng lọc lại và bán cho khách, thu lợi 1 tỉ đồng - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 23-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính một căn nhà tại ấp Tân Phong, xã Tân Long do Phạm Hải Đăng (30 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2.000 sim của nhà mạng viễn thông đã được kích hoạt sẵn thông tin thuê bao, cùng một khẩu súng, 7 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, Đăng khai nhận số sim trên được mua từ các tài khoản trên mạng xã hội. Sau khi mua về, Đăng sàng lọc, lựa chọn những sim còn hoạt động và đã đăng ký tài khoản Zalo để bán lại cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với giá khoảng 15.000 đồng/sim.

Theo lời khai ban đầu, Đăng đã mua khoảng 10.000 sim và bán ra khoảng 8.000 sim. Trong đó có từ 4.000 - 5.000 sim đã đăng ký tài khoản Zalo. Với hoạt động này, Đăng thu lợi bất chính khoảng 1 tỉ đồng.

Đối với khẩu súng và số đạn bị thu giữ, Đăng khai đã đặt mua trên mạng xã hội với giá 13 triệu đồng vào tháng 11-2025 rồi mang về cất giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số sim, khẩu súng cùng các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Mậu Trường

Nguồn tin: tuoitre.vn