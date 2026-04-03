Thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại liên quan đến Shark Bình

Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời tại họp báo.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế. "Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi rửa tiền của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam Mr Pips", Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh và cho biết từ tháng 6/2020-9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips. Đặc biệt, tháng 6/2020, Công an Hà Nội có xác minh hoạt động nạp tiền, đối tượng Nguyễn Hoà Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra. Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có những hành vi che giấu lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cũng cho hay, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại. "Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại", Đại tá Nguyễn Đức Long nêu.

Tác giả: Thủy - Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân