Thủ đoạn phạm tội tinh vi “khoác áo” cho, nhận con nuôi

Vô tình giao con cho kẻ mua bán người

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang củng cố tài liệu ra kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” gồm: Nguyễn Lê Thanh Tâm (SN 1995), trú tại phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh; Dương Thị Hoài Vân (SN 1991), trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Dương Thị Thảo Sương (SN 1991), trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh; Bàn Mùi Pham (SN 1995), trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Lê Thanh Tâm (ảnh lớn) và các đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi tại TP Hòa Bình. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, các tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng này.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 9/2024, Nguyễn Lê Thanh Tâm quen biết với Dương Thị Hoài Vân qua ứng dụng Facebook. Sau đó, Tâm trò chuyện với Vân về việc muốn tìm trẻ sơ sinh để chuyển giao cho người có tên “Hiền” thì được trả với số tiền là 50 triệu đồng. Thấy có tiền, Vân đồng ý. Vân lên các hội nhóm qua ứng dụng Facebook thì quen biết và nói chuyện với Dương Thị Thảo Sương về việc cần tìm trẻ sơ sinh và giao lại cho Vân thì Sương sẽ được trả với số tiền 5 triệu đồng.

Ngày 4/11/2024, Sương vào hội nhóm có tên “Cho nhận con nuôi” thì thấy tài khoản tên “Trịnh Huyền” có số thuê bao 0383.949… đang tìm người nhận nuôi con. Lúc này, Sương lấy điện thoại gọi vào số di động nêu trên và gặp chị B.T.T, trú tại huyện Lạc Sơn (Hoà Bình). Khi nghe chị này trình bày về hoàn cảnh gia đình và sẽ sinh sớm, cần có tiền để sinh con, Sương trò chuyện muốn nhận con chị T làm con nuôi và sẽ bồi dưỡng sau sinh với số tiền là 30 triệu đồng. Thấy chị T nhận lời, đối tượng Sương trao đổi lại với Vân và hẹn lên gặp trực tiếp người phụ nữ sắp sinh này.

Ngày 5/11/2024, người phụ nữ có tên “Hiền” sử dụng tài khoản Zalo có tên “Voi Con” nhắn tin trò chuyện với đối tượng Bàn Mùi Pham (cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội Facebock), trao đổi về việc Pham đi cùng một người phụ nữ lên tỉnh Hòa Bình. Tại đây, có người đón và Pham sẽ được trả tiền công. Tiếp đó, người phụ nữ có tên “Hiền” gửi số điện thoại của Tâm để Pham trao đổi công việc.

Ngày 6/11/2024, chị B.T.T sinh bé trai đặt tên trong giấy chứng sinh là B.P.H, rồi gọi điện cho Sương và nói “chị sinh rồi, bé trai được 3,4kg em nhờ bạn xuống đi”. Nghe vậy, Sương đã gọi điện cho Vân xuống đón đứa trẻ. Cùng ngày, Vân đi xe từ Hà Nội đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình để gặp mẹ con chị T, giới thiệu là em gái của Sương tới thăm hai mẹ con chị T và đưa số tiền 3 triệu để bồi dưỡng sức khoẻ, chăm sóc cháu bé…

Ngày 10/11/2024, đối tượng Sương đi cùng người bạn trai tên Hên từ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và được Vân đón đi lên tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Sương, Tâm cùng người người đàn ông tên Hên đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình thăm hai mẹ con chị T. Ngày 11/11/2024, chị T thông báo cho Sương, Vân biết việc hai mẹ con sẽ được xuất viện và cần tiền thanh toán viện phí. Lập tức, Vân, Sương xuống bệnh viện đưa cho chị T số tiền hơn 3 triệu đồng và chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản của chị T.

Ra viện, chị T đi cùng nhóm đối tượng Tâm về Khách sạn Bình An 2, thuộc tổ 16, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình). Tại phòng 505, Sương thiết lập giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi giữa chị T và Sương. Lúc này, Vân trả số tiền 24 triệu đồng theo thỏa thuận vào tài khoản chị T. Nhận tiền xong, T giao cháu bé cho Sương và đi về.

Đến khoảng 17h cùng ngày (11/11/2024), đối tượng Tâm đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội liên hệ với lái xe taxi và đón Bàn Mùi Pham đi cùng Tâm để chăm sóc cháu bé, sau đó giao cho người có tên “Hiền”. Khoảng 22h, tại khu vực đầu cầu 1, thuộc phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), đối tượng Vân bàn giao cháu bé cho Tâm, cả nhóm lên 2 xe taxi đi hướng Hà Nội, đến khu vực trạm thu phí thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình yêu cầu dừng xe, mời về trụ sở Công an làm việc.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 4 bị can Nguyễn Lê Thanh Tâm, Dương Thị Hoài Vân, Dương Thị Thảo Sương và Bàn Mùi Pham về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan Công an, chị T đã rất bất ngờ, bàng hoàng khi không biết mình đã giao con cho những đối tượng mua bán trẻ em. Do kém hiểu biết về pháp luật nên chị T nghĩ đơn giản cho con vào gia đình khá giả hơn để con có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau này vẫn có khả năng thăm gặp lại như đối tượng đã hứa với chị T.

Lật tẩy thủ đoạn của đối tượng

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố, điều tra 6 vụ mua bán trẻ em, với 29 đối tượng, xác định 59 nạn nhân. Đơn cử, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động mua bán trẻ sơ sinh trên không gian mạng thông qua thủ đoạn cho, nhận con nuôi, do đối tượng Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1991), trú tại phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cầm đầu. Kết quả đấu tranh xác định, đường dây mua bán trẻ sơ sinh liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố và liên hoạt động tại địa bàn Trung Quốc. Hiện đã bắt, khởi tố 5 đối tượng, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, qua điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án, xác định phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng này thường lợi dụng các trang mạng xã hội (Facebook cá nhân, hội nhóm như “cho nhận con nuôi miền Nam”, “Những gia đình hiếm muộn đã nhận con nuôi”...; Zalo Telegram...) để tìm kiếm phụ nữ mang thai ngoài ý muốn hoặc mới sinh con nhưng không có khả năng nuôi dưỡng để mua các em bé mới sinh, sau đó bán cho các cặp vợ chồng bị hiếm muộn để thu lợi bất chính. Ngoài ra, các đối tượng móc nối làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho, nhận con nuôi, nhiều trường hợp, các đối tượng dụ dỗ, chăm nuôi những phụ nữ đang mang thai, sau đó tổ chức đưa ra nước ngoài sinh và bán con, hưởng lợi bất chính.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu cho tặng hoặc nhận con nuôi, cần liên hệ với các cơ quan chức năng để làm đúng thủ tục của pháp luật quy định. Không lên các hội nhóm trên mạng để xin, cho nhận con, sẽ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán trẻ em; cần nhận biết những phương thức, thủ đoạn và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người, nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn