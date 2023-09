Thót tim cảnh bé trai lạc giữa loạt ô tô lớn trên đường

Your browser does not support the video tag.

May mắn tay, một chiếc xe tải giao hàng đã dừng lại và người phụ nữ ngồi ở ghế hành khách nhanh chóng bước ra khỏi xe, bế đứa trẻ và chiếc xe đồ chơi ra lề đường. Người phụ nữ cùng chồng sau đó đã gọi cảnh sát và ở lại với cậu bé cho đến khi lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường.

Với sự giúp đỡ của chính quyền, cậu bé cuối cùng đã trở về với gia đình một cách an toàn.Theo người nhà, cậu bé đã điều khiển xe đồ chơi lao ra đường trong lúc bà ngoại không chú ý. Nhờ sự can thiệp kịp thời của cặp vợ chồng tốt bụng nên cậu bé đã may mắn tránh được một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tác giả: Phương Uyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn