Clip: Chạy bất ổn lao vào ô tô, nữ “ninja” chở bé gái gặp nạn gây thót tim

Hình ảnh sự việc được người dùng Facebook Hoàng Công nhóm Otofun Thanh Hóa chia sẻ mới đây cho thấy, nữ tài (mặc áo chống nắng trùm kín đầu như ninja) điều khiển xe máy sang đường, phía sau chở theo bé gái.

Vừa sang đường, nữ tài xế lái xe chạy chéo đường hướng sang bên phải lao vào ô tô chạy cùng chiều. Va chạm với ô tô khiến nữ tài xế và bé gái ngã đập người xuống đường sát với bánh ô tô.

Chứng kiến sự việc, người phụ nữ người ngồi trên ô tô gắn camera hành trình thốt với giọng hoảng hốt: “ôi giời ơi, con ơi”. Rất may, cháu bé sau đó đã đứng dậy đi lại, còn nữ tài xế đi xe máy cũng ngồi đậy được.

Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ thành viên nhóm Otofun Thanh Hóa, trong đó phần lớn các ý kiến chỉ trích nữ tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu an toàn, rẽ phải thiếu quan sát.

“Tài xế mặc áo chống nắng kín quá nên không quan sát nổi”; “Em gặp nhiều tình trạng này. Các mẹ bịt kín từ đầu đến chân, sang đường không ngoáy đầu nhìn về sau rồi tự nhiên tạt sang đầu xe luôn”; “Chạy xe có con nhỏ thì sang đường phải cẩn thận. May mắn không sao chứ có sao thì khổ xe ô tô đi đúng lại mang vạ”… là một số bình luận của người dùng Facebook về sự việc.

Từ vụ việc trên, trao đổi với PV về quy tắc chuyển làn, chuyển hướng, luật sư Lê Hồng Khanh (Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Luật Giao thông đường bộ quy định về chuyển hướng xe tại điều 15.

Theo luật quy định, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ;

Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

"Như vậy, theo quy định, khi chuyển hướng người điều khiển xe máy chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khác”, luật sư Khanh cho hay.

Về quy định chuyển làn, luật sư Lê Hồng Khanh cho biết: Luật Giao thông đường bộ quy định, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Về quy định xử vi phạm, luật sư Khanh cho biết: Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ.

Với hành vi chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

“Với hành vi vi phạm chuyển làn, chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.”– luật sư Khanh cho hay.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn