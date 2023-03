Thông tin nóng vụ chồng cô giáo có hành vi dâm ô với nữ sinh

Ngày 26-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T.H.Đ (55 tuổi, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Theo điều tra ban đầu, do cha mẹ bận việc, sau mỗi ca học buổi sáng, em T., học sinh lớp 5 một trường tiểu học trên địa bàn phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thường được gửi đến nhà cô giáo chủ nhiệm nghỉ lại đến chiều.



Cuối giờ sáng 17-3, sau khi tan học, T. cùng 5 học sinh khác được giáo viên chủ nhiệm đưa về nhà cho ăn uống. Do bị nghẹt mũi nên sau khi cho các em ăn trưa xong, cô giáo ngủ riêng một phòng, 6 học sinh ngủ riêng một phòng máy lạnh cùng ông Điện - chồng của cô giáo.



Trong khi ngủ trưa, ông Đ. đến gần T. và có những hành vi dâm ô đối với em. Một lúc sau, T. tỉnh dậy, kêu la thì ông Đ. mới dừng lại.



Tối cùng ngày, T. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Mẹ em đã trình báo toàn bộ sự việc lên công an.



Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã trưng cầu giám định pháp y và phát hiện có dấu hiệu tác động đến cơ thể của bé T.



Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã triệu tập ông Đ. lên làm việc. Bước đầu, ông Đ. khai nhận toàn bộ hành vi dâm ô nêu trên.



(*Tên bị hại đã được thay đổi)



Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động