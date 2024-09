Thông báo tìm thân nhân 22 nạn nhân vụ sạt lở đẩy nhiều xe ôtô, xe máy xuống suối

Liên quan đến vụ sạt lở đất đẩy 1 xe khách, 2 xe ôtô con và nhiều xe máy xuống suối tại xã Ca Thành vào rạng sáng ngày 9-9 khiến gần 30 người chết, bị thương và mất tích, chiều tối ngày 11-9, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một số thi thể trong vụ sạt lở, trong đó còn 5 thi thể chưa xác định được danh tính.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở cuốn nhiều phương tiện xuống suối. Ảnh: Facebook

Cụ thể: 1 thi thể (nam) được lưu tại UBND xã Ca Thành, Nguyên Bình; 1 thi thể (nam) được lưu tại Bệnh viện Tĩnh Túc; 1 thi thể (nữ, có hình xăm) được lưu tại xã Đình Phùng, Bảo Lạc; 1 thi thể (nam, có hình xăm) được lưu tại xã Huy Giáp, Bảo Lạc; 1 thi thể nam được lưu tại xã Hưng Đạo, Bảo Lạc.

Qua xác minh, Công an huyện Nguyên Bình xác định được danh sách một số người, số điện thoại nghi có liên quan đến vụ việc trên gồm:

1. Lý Khánh Duy, cán bộ Đồn Biên phòng Sóc Giang.

2. Ma Văn Pờ (SĐT 0344.047.715), trú tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đi cùng có vợ là Hoàng Thị Nhình, SN: 1988.

3. Nông Văn Trung (SĐT 0343.009.302 của bố đặt cho con đi), trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

4. Dàng A Sinh, 15 tuổi (SĐT 0832.415. 853 bố đặt xe cho con đi), trú: Cốc Sì, Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng

5. Diệp Thị Nhất (SĐT 0832.911.928), trú tại xã Thắm Quan, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng.

6. Lầu Thị Ngài (SĐT 0813.729.143), trú tại Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

7. Ngân Thị Chuyên, trú tại tổ 3, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

8. Nông Thị Dương, trú tại tổ 3, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

9. Lầu A Thắng, trú tại xóm Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

10. Hoàng Văn Sính, 1985, Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng.

11. Nguyễn Thị Bích, trú tại tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

12. Trương Mai Ân, trú tại tổ 1, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

13. Chảo Tòn Dắt, trú tại Phiêng Lù, Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

14. Chảo Sành Mình, trú tại Phiêng Lù, Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

15. Chảo Phụ Quẩy, trú tại Phiêng Lù, Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

16. Chảo Phụ Ghểnh, trú tại Phiêng Lù, Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

17. Lý Thị Tâm, SN 1987, trú tại Phiêng Mòn, Cô Ba, Bảo Lạc.

Công an huyện Nguyên Bình thông báo cho thân nhân các trường hợp trên biết và đến các địa điểm lưu thi thể để nhận dạng. Số điện thoại liên hệ: Trung tá Dương Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an huyện Nguyên Bình. Số điện thoại: 0988.299.567; Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Nguyên Bình. SĐT: 0397.464.597.

Tác giả: Như Quỳnh - Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động