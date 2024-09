Thêm vu sạt lở trên quốc lộ vùi lấp 6 người trong 1 gia đình ở Lào Cai

Chiều 11-9, ông Đặng Văn Thắng, Bí thư chi bộ thôn Muối 3, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mắc kẹt trong ngôi nhà sập có 6 người gặp nạn vào chiều 10-9 tại thôn vẫn đang được tìm kiếm, Quốc lộ 279 qua đoạn đường này vẫn chưa thể thông xe.

Your browser does not support the video tag.

Clip PV Báo Người Lao Động tại hiện trường vụ sạt lở trên Quốc lộ 279 đoạn xã Yên Sơn (Bảo Yên - Lào Cai)

Theo ông Thắng, vụ sạt lở đất vùi lấp gia đình ông Giàng Seo Dần và Giàng Thị Hồ xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 10-9. Thời điểm này, gia đình ông có 6 người, 2 người may mắn thoát được ra ngoài, lực lượng chức năng cứu được 2 người ra ngoài nhưng một cháu bé đã tử vong.

"Đến sáng nay 11-9 lực lượng chức năng đã tìm thấy được bà Giàng Thị Hồ (vợ ông Dân), còn thi thể ông Dần vẫn đang trong đống đổ nát"- ông Thắng thông tin.

Cũng theo ông Thắng, mưa lớn những ngày qua khiến núi phía ta-tuy dương Quốc lộ 279 qua thôn Muối 3 xuất hiện vệt nứt, lực lượng chức năng đã kịp di dời 8 hộ gia đình khác phía ta-luy âm đến nơi an toàn. Riêng gia đình ông Dần chưa kịp di dời thì gặp nạn.

Hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại điểm sạt lở đất vùi lấp một gia đình 6 người trên Quốc lộ 279 - Lào Cai:

Lực lượng chức năng đang đào múc để thông đường 279

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể ông Giàng Seo Dần bị vùi lấp

Thi thể bà Giàng Thị Hồ được tìm thấy trong sáng nay 11-9

Quốc lộ 279 bị sạt lở nửa mặt đường

Đoạn đường bị sạt lở sâu xuống ta-luy âm

Mặt đường nứt toác tại điểm bản Muối 3, xã Yên Sơn

Tính đến 9 giờ ngày 11- 9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 53 người chết; 102 người mất tích. Tại điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, hiện đã ghi nhận có 22 người tử vong, 17 người bị thương, 73 người chưa được tìm thấy.

Tác giả: Tuấn Minh - Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động