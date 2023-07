Thời tiết ngày 9/7: Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió giật mạnh trên biển

Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 03 giờ qua (từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 08/7), ở khu vực tỉnh Điện Biên, Lai Châu đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Nậm Tăm 75mm, Mường Than 41,6mm (Lai Châu); Quảng Lâm 36,4mm (Điện Biên) …

Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong 3 đến 6 giờ tiếp theo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, đặc biệt là các huyện: Điện Biên: Mường Nhé, Nậm Pồ; Lai Châu: Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên; Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, TP. Lào Cai, Si Ma Cai, Mường Khương.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Từ chiều tối ngày 8-9/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 8/7 đến ngày 9/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên biển

Hiện nay (8/7), trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 5, giật cấp 7-8. Dự báo đêm 8/7 và ngày 9/7, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

